Подробно търсене

Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"
Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"
Снимка: Севдалина Кръстева/БТА, Архив
Стралджа,  
24.08.2025 14:48
 (БТА)

Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Няма ограничение в движението в района на пътния възел, съобщиха от пресцентъра на полицията в Ямбол. 

Огънят пламна по-рано днес в сухи треви и храсти, като предизвика и задимяване по главния път. В гасенето се включиха екипи с три противопожарни автомобила. 

Причините за възникване на пожара тепърва ще се уточняват. 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:46 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация