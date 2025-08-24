Подробно търсене

Пожар гори между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Снимка: Севдалина Кръстева/БТА, Архив
Стралджа,  
24.08.2025 13:27
 (БТА)

Пожар гори между Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и храсти, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ямбол Татяна Павлова.

Сигналът за пожара е подаден около 12:00 часа. Пламъците гасят екипи с три противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за близки населени места, посочиха от полицията. 

Поради задимяване на участък от главния път, на място са и полицейски служители, които оказват съдействие на пътуващите. 

/ТНП/

