Митинг с искане за оставка на правителството се състоя в Кюстендил

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Кюстендил,  
09.12.2025 19:41
 (БТА)

Митинг с искане за оставка на правителството се състоя в Кюстендил пред художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора". Участниците, сред които членове на партия "Възраждане" от Кюстендил, издигнаха плакати с надписи "Оставка" и развяха български знамена. От Общината посочиха, че проявата е заявена като гражданска и е преместена, за да не се стига до сблъсъци с участници в другия митинг, организиран от "ДПС-Ново начало". Този митинг също се охраняваше от полиция.

"Кюстендил за поредна вечер показа, че е жив. Тук сме, за да поискаме оставката на престъпното правителство. Оставката на Борисов и на Пеевски и дай Боже, на следващите парламентарни избори да настъпи време да ги пратим в историята", каза пред протестиращите депутатът от "Възраждане" Димчо Димчев.

"Нито един от тези продажни политици, узурпирали властта и довели ни до мизерията да сме на последно място в ЕС - най-бедните, най-зависимите, най-корумпираните и най-бързо умиращите, никога повече българският народ да не допуска в управлението", каза още Димчев. Протестът приключи без инциденти.

/НН/

Към 20:16 на 11.12.2025

