Албания създава национален оператор по водоснабдяване

Албанският премиер Еди Рама обяви създаването на Оператор по водоснабдяване – национална структура, чийто фокус ще бъде управлението на всички водоизточници в страната с цел гарантирането на най-висока ефективност в сектора и качествено обслужване на всички абонати, предаде АТА.

Рама каза това вчера в Тирана при представянето на реформите в сектора, като допълни, че Албания е имала "много драматично наследство във водния сектор, който изисква големи инвестиции и отговорно управление". По негови думи в последните години е имало и големи инвестиции, и засилило се отговорно управление.

Рама припомни, че през 2013 г. е имало само четири зони в страната, които са имали 24-часов цикъл на водоснабдяване, а загубите са се оценявали на близо 70 процента. Според албанския премиер в сравнение с миналото днес картината в страната е много по-различна.

"Големите дългове, неспособността за управление в тази област, свързана и с човешките ресурси, както и липсата на експертен опит, съчетани с липса на инвестиции в поддръжката, доведоха до ситуация, която не може да бъде оправдана", каза Рама.

Министър-председателят информира, че ще има мерки и срещу злоупотребите с вода.

"Има хора, които злоупотребяват с автомивки по кварталите, имаме и други случаи с места в страната, където, ако се загледате, вода се излива непрекъснато по националните пътища. Има хора, които злоупотребяват с незаконните връзки под земята и към които ще бъде насочен планът с мерките, за да може хората, които не злоупотребяват и които си плащат водата да получават справедлива услуга", каза Рама.

Албанският премиер информира още през юли за създаването на национално предприятие по водоснабдяване, каквото вече има за електричеството – електроразпределителния оператор на страната (OSHEE). Страната също така ще създаде и национална компания за управление на отпадъците.