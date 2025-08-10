Открито е тялото на българина, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро, твърдят местни медии

Тялото на 52-годишен български гражданин, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро в Република Северна Македония, е било открито, съобщават медиите в страната.

Сайтът „Република“ пише, че според очевидци тялото на българския гражданин е намерено в близост до село Търпейца. Той е бил облечен с неопренов костюм и е бил изваден от голяма дълбочина.

Нещастният случай е станал вчера около 13:15 ч. местно време в зона с дълбочина от около 89 метра. Веднага са били активирани екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолазния клуб „Амфора“.

Говорителят на Министерството на вътрешните работи в Охрид Стефан Димоски потвърди за инцидента и допълни, че причините за нещастния случай все още се уточняват.