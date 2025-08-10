Подробно търсене

Открито е тялото на българина, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро, твърдят местни медии

Петър Къдрев
Открито е тялото на българина, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро, твърдят местни медии
Открито е тялото на българина, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро, твърдят местни медии
Охридското езеро и град Охрид. Снимка: Маринела Величкова, БТА
Охрид,  
10.08.2025 12:15
 (БТА)

Тялото на 52-годишен български гражданин, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро в Република Северна Македония, е било открито, съобщават медиите в страната.

Сайтът „Република“ пише, че според очевидци тялото на българския гражданин е намерено в близост до село Търпейца. Той е бил облечен с неопренов костюм и е бил изваден от голяма дълбочина.

Нещастният случай е станал вчера около 13:15 ч. местно време в зона с дълбочина от около 89 метра. Веднага са били активирани екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолазния клуб „Амфора“.

Говорителят на Министерството на вътрешните работи в Охрид Стефан Димоски потвърди за инцидента и допълни, че причините за нещастния случай все още се уточняват.

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:07 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация