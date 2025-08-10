Подробно търсене

Продължават издирвателните действия, съобщиха от МВнР за случая с изчезналия българин в Охридското езеро

Иван Лазаров
Снимка: Министерство на външните работи (архив)
София,  
10.08.2025 15:37
 (БТА)

Компетентните органи в Република Северна Македония продължават активно издирвателните действия. Това посочиха от Министерството на външните работи (МВнР) след запитване от БТА във връзка със случая на изчезналия българин в Охридското езеро. 

Към момента няма постъпила официална информация по случая нито в Генералното консулство на Република България в Битоля, нито в Посолството на Република България в Скопие, посочват от МВнР по повод на появилата се в медийното пространство информация за открито тяло на български гражданин. 

Дипломатическите и консулските ни представителства поддържат постоянен контакт с местните власти и следят развитието на случая отблизо, уверяват от МВнР. 

Полицията в Охрид днес опроверга информациите, че е намерено тялото на изчезналия българин. 

Изчезналият във водите на Охридското езеро 52-годишен български гражданин все още не е намерен, заяви днес по обяд говорителят на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония в Охрид Стефан Димоски, цитиран от информационния портал „Либертас“. Той уточни, че информациите за намирането на тялото му, разпространени днес от медии, не са точни.

„Все още (българинът) се води за изчезнал. В течение на днешния ден ще бъдат предприети конкретни дейности за намирането му“, каза Димоски.

Българският гражданин изчезна вчера по обяд при гмуркане в езерото в участък с дълбочина около 89 м. 

/МК/

10.08.2025 13:36

Полицията в Охрид опроверга информациите, че е намерено тялото на изчезналия българин в Охридското езеро

Изчезналият във водите на Охридското езеро 52-годишен български гражданин все още не е намерен, заяви днес по обяд говорителят на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония в Охрид Стефан Димоски, цитиран от информационния портал „Либертас“. Той уточни, че информациите за намирането на тялото му, разпространени днес от медии, не са точни.
10.08.2025 12:15

Открито е тялото на българина, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро, твърдят местни медии

Тялото на 52-годишен български гражданин, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро в Република Северна Македония, е било открито, съобщават медиите в страната.

