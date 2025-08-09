Български гражданин е изчезнал при гмуркане в Охридското езеро

Български гражданин изчезна днес при гмуркане в Охридското езеро, съобщиха македонски медии.

Генералното консулство на България в Битоля е във връзка с командира на "Езерна полиция" Георги Целески. Тяхното подразделение и водолазни клуб "Амфора" в Охрид са извършвали издирвателни действия с периметър 4 км. около мястото, където е изчезнал нашият съгражданин. До 21.00 ч. той не е открит. В издирването са се включили и много местни граждани. Ползвана е и сонарна техника, съобщиха за БТА от Генералното консулство на България в Битоля.

Издирването ще продължи утре след 07.00 местно време.