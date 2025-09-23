Подробно търсене

Руската дисидентска група "Пуси Райът" осъди присъдите на нейни членове в изгнание

Валерия Динкова
Изпълнение на руската дисидентска група "Пуси Райът" в Берлин, 12 май 2022 г. Снимка: Bernd von Jutrczenka/dpa via AP
Москва,  
23.09.2025 21:50
 (БТА)

Руската дисидентска група "Пуси райът", известна с протестните си изяви в Русия, много от чиито членове живеят в изгнание, отхвърли присъдата, наложена на няколко от тях от руски съд за изпълнения, критикуващи войната в Украйна, предаде ДПА.

Миналата седмица съд в Москва осъди задочно петима членове на групата "Пуси Райът" на между 8 и 13 години затвор за видеоклип от 2022 г. и изпълнение в Мюнхен през 2024 г., в които те описват разрушенията в Мариупол в Източна Украйна от руската армия.  

Видеоклипът, озаглавен "Мамо, не гледай телевизия", е "антивоенното изявление" на групата, посочи Диана Бъркот от "Пуси Райът" пред ДПА, подчертавайки, че стои зад всяка казана дума в него.

Тя добави, че видеоклипът показва противопоставянето на феминистката група срещу войната в Украйна.

"И дори ако бяхме в Русия, щях да кажа същото - вървете по дяволите", допълни Бъркот.

Изцяло дамската пънк формация е известна с критиките си, изразени чрез арт изпълнения, срещу нарушаването на човешките права, политическото потисничество и полицейското насилие в Русия.

Съдът обяви петима членове на групата за виновни за дискредитиране на руските въоръжени сили и за умишлено разпространяване на фалшива информация за военните.

Бъркот каза, че обвиненията са парадоксални. Изнасилвачите и убийците в Русия ги осъждат на 3 или 4 години, докато на активистите ни се налагат чудовищни присъди за изразяване на тяхното мнение, изтъкна тя.

"Пуси Райът" е свободна феминистка група, сформирана през 2011 г., за да привлече вниманието към злоупотребите в Русия чрез пънк музика, като членовете ѝ често носят плетени маски.

Групата стана известна по света със своята "Пънк молитва: Божията майка да прогони Путин" - изпълнение, което се противопоставя на съюза между държавата и църквата в Русия.

/СХТ/

Към 23:17 на 23.09.2025 Новините от днес

