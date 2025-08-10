site.bta"Ю Ту" разкритикува остро израелското правителство заради плановете му относно Газа
Ирландската рок банда "Ю Ту" разкритикува остро израелското правителство заради плановете му относно Газа, предаде ДПА. Но групата също така осъди „Хамас“.
В пост в акаунтите в социалните мрежи на групата фронтменът й Боно казва: "Правителството на Израел не е израелският народ, но правителството на Израел, оглавявано от Бенямин Нетаняху днес заслужава нашето категорично и недвусмислено осъждане“. Той разкритикува блокадата на хуманитарната помощ и израелските планове за военно превземане на град Газа.
"Ние знаем, че „Хамас“ използва глада като оръжие в тази война, но сега Израел прави същото и аз изпитвам отвращение от този морален провал", допълва той.
Боно също така осъди „Хамас“ заради атаката срещу Израел от 7 октомври 2023 г., подчертавайки, че бойците на „Хамас“ не трябва да бъда равнопоставяни на палестинския народ, който "от десетилетия понася и продължава да търпи маргинализация, потисничество, окупация и систематична кражба на земята, която по право му принадлежи".
Боно и останалите членове на групата "Ю Ту" Адам Клейтън, Дъ Едж и Лари Мълън-младши призоваха за незабавно прекратяване на сраженията от двете страни в този конфликт.
"Да се запази животът на хората е изборът, който трябва да се направи в тази война“, казва Клейтън.
Боно призова израелската общественост да поиска неограничен достъп на професионалисти, за да предоставят те необходимата спешна медицинска помощ в Газа и на Западния бряг и да се позволи преминаването на повече камиони с хуманитарна помощ.
Дъ Едж пък заяви: „Няма мир без справедливост. Няма помирение без признание. И няма бъдеще, освен ако не допуснем миналото да се повтаря.“
"Ю Ту" обявиха, че са направили дарение в подкрепа на британската хуманитарна организация „Медицинска помощ за палестинците“.
Мълън-младши казва в публикацията: „Силата да се промени този позор е в ръцете на Израел. Без съмнение подкрепям правото на Израел да съществува и също така вярвам, че палестинците заслужават същото право и своя собствена държава. Мълчанието не е в полза на никого от нас.“
В петък израелският кабинет за сигурност одобри превземане по военен път на град Газа, което предизвика у международната общност безпокойство относно хуманитарните рискове. Няколко часа по-късно Германия спря доставките на оръжие за Израел, а председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща предупреди, че тези израелски планове може да обтегнат отношенията между ЕС и Израел.
Смята се, че в града Газа има над един милион цивилни.
