Съд в Пекин нареди на „Малейжа еърлайнс“ да изплати обезщетения на семействата на жертвите от полет „Ем Ейч 370“

Съд в Пекин постанови, че авиокомпанията „Малейжа еърлайнс“ (Malaysia Airlines) трябва да изплати по 2,9 милиона юана (410 000 щатски долара) на всяко от семействата на осем от пътниците от изчезналия преди повече от десетилетие полет 370, предаде Асошиейтед прес.

Съдът нарежда на авиокомпанията да изплати компенсация на всяко от семействата за смъртта на близките им, за погребални разходи и за щети, произтичащи от емоционален стрес.

Въпреки че не е известно каква е съдбата на пътниците, те официално са обявени за мъртви.

На борда на самолета, излетял от Куала Лумпур за Пекин през 2014 г., имаше общо 239 пътници. Въпреки продължили години издирвателни операции все още е неизвестно защо самолетът се е разбил или какво е станало с пътниците. Повечето от пътниците са китайски граждани и семействата им в Китай продължават да търсят отговори.

Съдът каза, че по 23 други дела все още предстои да бъде взето решение. В други 47 дела семействата са постигнали споразумения с авиокомпаниите и са оттеглили исковете си.

В сряда правителството на Малайзия каза, че издирването на самолета ще бъде подновено на 30 декември.