Карлос Алкарас направи успешен старт на турнира "Мастърс" в Синсинати, Даниил Медведев отпадна още след първия си мач

Вторият в световната ранглиста по тенис при мъжете Карлос Алкарас направи успешен старт на участието си в турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати.

Испанецът, за когото това бе първи мач на твърда настилка след загубения финал на "Уимбълдън" преди около месец, се справи с 6:1, 2:6, 6:3 с Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина в мач от втория кръг.

Алкарас взе за само 29 минути първия сет, в който спечели последните шест гейма, но ролите се размениха във втората партия от мача, в която Джумхур взе пет поредни гейма, за да изравни след 6:2. Така точно час след началото двамата тенисисти влязоха в решителен трети сет.

В него носителят на пет титли от Големия шлем загатна за потенциала, с който разполага. Испанецът водеше играта от самото начало и след 6:3 се поздрави с победата.

В третия кръг Алкарас ще играе със сърбина Хамад Меджедович, който елиминира поставения под номер 26 в схемата Талон Грийкспор от Нидерландия след 6:4, 7:6(3).

Със скоростни победи във втория кръг успяха да се поздравят германецът Александър Зверев и американецът Бен Шелтън.

Третият в схемата Зверев, шампион за 2021 година, се нуждаеше от едва 67 минути, за да елиминира Нинеш Басавареди от САЩ след 6:3, 6:3. Зверев направи 12 аса в мача, пласира в игра 82 процента от първите си подавания и не допусна брейкбол в целия мач. Неговият следващ съперник е друг американец - Брандън Накашима, който отстрани белгиеца Александър Блокс след 4:6, 6:3, 7:6(5).

Шелтън, който преди броени дни триумфира с титлата на турнира "Мастърс" в Торонто, пък водеше с 6:1, 3:1, когато съперникът му Камило Уго Карабели от Аржентина се отказа заради травма. В третия кръг за Шелтън предстои среща с испанския ветеран Роберто Баутиста Агут.

Победа постигна и другият финалист в Торонто Карен Хачанов. Руснакът премина първото стъпало в Синсинати след 6:4, 7:6(6) срещу Валентен Ройер от Франция.

Изненадващо от надпреварата обаче отпадна друг руснак Даниил Медведев. Бившият номер 1 в света отстъпи след 7:6(0), 4:6, 1:6 пред Адам Уолтън от Австралия. За Медведев, който спечели турнира в Синсинати през 2019 година, това е четвърта загуба в последните му седем мача. За Уолтън пък това е първа победа в кариерата над играч от топ 20 в ранглистата. В следващия кръг Уолтън ще срещне чеха Иржи Лехечка.