Ива Кръстева
Карлос Алкарас се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати, двубоят на Александър Зверев беше прекъснат заради дъжд
Карлос Алкарас, снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Синсинати,  
13.08.2025 08:24
 (БТА)

Поставеният под номер 2 в схемата Карлос Алкарас се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" 1000 в Синсинати с награден фонд 9.193 милиона долара.

Испанецът победи Хамад Меджедович (Сърбия) с 6:4, 6:4, борейки се с жегата в Охайо, за да постигне 50-а победа за сезона, преди вечерната сесия да бъде прекъсната заради дъжд.

Алкарас записа 13-и пореден успех на турнир от сериите АТП Мастърс 1000, реализирайки три от седемте си възможности за пробив в мача.

След лечение заради болки във врата след първия сет, сърбинът Меджедович увеличи темпото във втората част, но допусна 38 непредизвикани грешки срещу 18 на испанеца и загуби двубоя.

"Знам, че е силов играч. Ударите му са невероятно трудни за връщане. Има и силен сервис. Но съм наясно, че не обича да тича твърде много от едната страна на другата, така че планът ми беше да го накарам да тича колкото е възможно повече", коментира номер 2 в световната ранглиста.

Шампионът от Монте Карло и Рим Алкарас ще се изправи срещу италианеца Лука Нарди, докато продължава борбата за осма титла от Мастърс 1000.

Нарди елиминира 16-ия поставен Якуб Меншик (Чехия) с 6:2, 2:1 и отказване на съперника.

Номер 9 Андрей Рубльов преодоля сет пасив, за да победи Алексей Попирин (Австралия) с 6:7(5), 7:6(5), 7:5 в битка, продължила три часа и половина.

Рускакът, девети в схемата, ще играе срещу аржентинеца Франсисо Комесана, който постигна успех с 6:7(4), 6:4, 7:5 над американеца Райли Опелка.

Номер 14 Карен Хачанов (Русия) се наложи над Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:3, 6:3, а Иржи Лехечка (Чехия) спечели срещу Адам Уолтън (Австралия) със 7:6(5), 7:6(3).

Във вечерната сесия, третият поставен при мъжете Александър Зверев беше принуден да напусне корта заради дъжд и заплаха от мълнии. Зверев водеше с 6:4, 5:4 в мача си срещу американеца Брандън Накашима и беше на път да сервира за победата, но двубоят ще бъде доигран по-късно днес.

/ИК/

Свързани новини

12.08.2025 08:34

Яник Синер и Тейлър Фриц се класираха за четвъртия кръг на турнира "Мастърс" в Синсинати, французин елиминира Стефанос Циципас

Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати с награден фонд от над 9,1 милиона щатски долара
11.08.2025 21:40

Холгер Руне и Франсис Тиафо ще се срещнат в четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати

Седмият поставен Холгер Руне (Дания) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите "Мастърс" с награден фонд 9 193 540 долара
11.08.2025 08:29

Карлос Алкарас направи успешен старт на турнира "Мастърс" в Синсинати, Даниил Медведев отпадна още след първия си мач

Вторият в световната ранглиста по тенис при мъжете Карлос Алкарас направи успешен старт на участието си в турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати
10.08.2025 22:30

Алекс Де Минор отпадна още в първия си мач на тенис турнира в Синсинати, чехите Иржи Лехечка и Якуб Меншик се класираха за третия кръг

Австралиецът Алекс Де Минор, който е номер 8 в света, отпадна още в първия си мач от втория кръг на тенис турнира в Синсинати от сериите "Мастърс" с награден фонд 9,19 милиона долара, като отстъпи пред американеца Райли Опелка с 6:7 (6), 4:6. Да
10.08.2025 10:00

Шампионът от 2024 година Яник Синер започна с лесен успех участието си на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати

Италианецът, който е поставен под номер 1 в основната схема, се завърна след едномесечна почивка и победи с лекота колумбийския квалификант Даниел Галан с 6:1, 6:1.
09.08.2025 10:39

19-годишният Лърнър Тиен стана най-младият американец, спечелил мач на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати от 2017-а насам

Американецът Райли Опелка също постигна победа - над Уго Делиен (Боливия) със 7:5, 7:6(3). Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) надделя над Матия Белучи (Италия) със 7:6(7), 7:6(5).

Към 08:31 на 13.08.2025 Новините от днес

