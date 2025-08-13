Карлос Алкарас се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати, двубоят на Александър Зверев беше прекъснат заради дъжд

Поставеният под номер 2 в схемата Карлос Алкарас се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" 1000 в Синсинати с награден фонд 9.193 милиона долара.

Испанецът победи Хамад Меджедович (Сърбия) с 6:4, 6:4, борейки се с жегата в Охайо, за да постигне 50-а победа за сезона, преди вечерната сесия да бъде прекъсната заради дъжд.

Алкарас записа 13-и пореден успех на турнир от сериите АТП Мастърс 1000, реализирайки три от седемте си възможности за пробив в мача.

След лечение заради болки във врата след първия сет, сърбинът Меджедович увеличи темпото във втората част, но допусна 38 непредизвикани грешки срещу 18 на испанеца и загуби двубоя.

"Знам, че е силов играч. Ударите му са невероятно трудни за връщане. Има и силен сервис. Но съм наясно, че не обича да тича твърде много от едната страна на другата, така че планът ми беше да го накарам да тича колкото е възможно повече", коментира номер 2 в световната ранглиста.

Шампионът от Монте Карло и Рим Алкарас ще се изправи срещу италианеца Лука Нарди, докато продължава борбата за осма титла от Мастърс 1000.

Нарди елиминира 16-ия поставен Якуб Меншик (Чехия) с 6:2, 2:1 и отказване на съперника.

Номер 9 Андрей Рубльов преодоля сет пасив, за да победи Алексей Попирин (Австралия) с 6:7(5), 7:6(5), 7:5 в битка, продължила три часа и половина.

Рускакът, девети в схемата, ще играе срещу аржентинеца Франсисо Комесана, който постигна успех с 6:7(4), 6:4, 7:5 над американеца Райли Опелка.

Номер 14 Карен Хачанов (Русия) се наложи над Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:3, 6:3, а Иржи Лехечка (Чехия) спечели срещу Адам Уолтън (Австралия) със 7:6(5), 7:6(3).

Във вечерната сесия, третият поставен при мъжете Александър Зверев беше принуден да напусне корта заради дъжд и заплаха от мълнии. Зверев водеше с 6:4, 5:4 в мача си срещу американеца Брандън Накашима и беше на път да сервира за победата, но двубоят ще бъде доигран по-късно днес.