Яник Синер и Тейлър Фриц се класираха за четвъртия кръг на турнира "Мастърс" в Синсинати, французин елиминира Стефанос Циципас

Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати с награден фонд от над 9,1 милиона щатски долара.

Италианецът, който триумфира с титлата миналата година, се наложи с 6:2, 7:6(6) над канадеца Гейбриъл Диало.

Синер започна трудно срещата, като допусна ранен пробив и изоставане от 0:2 гейма срещу двуметровия Диало, но бързо превключи на по-висока предавка и с шест поредни гейма взе откриващата част с 6:2 за 49 минути.

Доста по-завързан се оказа вторият сет, в който нямаше пробиви. Така се стигна до тайбрек, в който Диало стигна до сетбол на свой сервис. Канадецът обаче се пропука точно в този момент и допусна да загуби и двете си поредни подавания, което даде мачбол на Синер и италианецът не пропусна да се възползва от него.

Това бе 23-ти пореден успех на Синер на твърди кортове, като по-дълги серии от него през този век на тази настилка имат само Роджър Федерер (на три пъти), Новак Джокович (на четири пъти), Анди Мъри (един път) и Рафаел Надал (един път).

За място на четвъртфиналите Синер ще играе с французина Адриан Манарино, който поднесе една от изненадите на вечерта. 37-годишният Манарино, който влезе в основната схема през квалификациите, се наложи с 5:7, 6:3, 6:4 над номер 13 в схемата Томи Пол от САЩ. За французина това е първа победа над играч от топ 20 на световната ранглиста, откакто победи Пол през ноември миналата година на турнира "Мастърс" в Париж.

Към четвъртия кръг в Синсинати продължава и първата ракета на САЩ Тейлър Фриц. Четвъртият в световната ранглиста спечели със 7:6(4), 7:5 срещу италианеца Лоренцо Сонего. Фриц наниза 13 мача в аса, направи 25 печеливши удара и не даде нито една точка за пробив на Сонего.

В следващия етап Фриц ще играе с френския квалификант Теранс Атман, който елиминира бразилеца Жоао Фонсека след 6:3, 6:4 за само 79 минути игра. Преди тази седмица Атман, който е номер 136 в света, имаше само една победа в мачове от основната схема на турнири от АТП от началото на 2025 година.

Друга от изненадите на вечерта също бе поднесена от французина. Това направи Бенжамен Бонзи, който елиминира бившия номер 3 в световната ранглиста Стефанос Циципас след 6:7(4), 6:3, 6:4. Бонзи реализира по един пробив във всеки от трите сета, като единствено в първия Циципас намери отговор и успя да го спечели след тайбрек.

В четвъртия кръг Бонзи ще играе с Феликс Оже-Алиасим от Канада.