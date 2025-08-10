Шампионът от 2024 година Яник Синер започна с лесен успех участието си на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Синсинати,  
10.08.2025 10:00
Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" 1000 в Синсинати с награден фонд 9.193 милиона долара.

Италианецът, който е поставен под номер 1 в основната схема, се завърна след едномесечна почивка и победи с лекота колумбийския квалификант Даниел Галан с 6:1, 6:1.

Синер реши да си вземе почивка след спечелената титла на "Уимбълдън", но показа безупречна форма и допусна само 4 непредизвикани грешки.

Следващият му мач ще бъде срещу канадеца Габриел Диало, който отстрани Себастаин Баес (Аржентина) със 7:5, 6:4.

"Много е трудно да се играе тук, топката направо лети, много е бърза. Така че, когато загубиш увереност с няколко удара, това прави играта много, много трудна", каза Синер пред Tennis Channel, след като приключи мача за 59 минути.

Французинът Артюр Риндеркнеш елиминира номер 11 в схемата норвежец Каспер Рууд след 6:7(5), 6:4, 6:2, докато осмият поставен италианец Лоренцо Музети загуби от французина Бенджамен Бонзи с 5:7, 6:4, 7:6(4).

Номер 4 Тейлър Фриц (САЩ) елиминира сънародника си Емилио Нава с 6:4, 6:4, а номер 7 Холгер Руне (Дания) се наложи над Роман Сафиулин (Русия) със 7:5, 7:6(5).

В други срещи от надпреварата 10-ият в схемата Франсис Тиафо (САЩ) надделя над Роберто Баена (Испания) с 6:4, 6:3, 13-ият Томи Пол (САЩ) спечели срещу Педро Мартинес (Испания) с 6:2, 6:2, номер 23 Феликс Оже-Алиасим (Канада) победи Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:2, 7:6(3), а 25-ият Стефанос Циципас (Гърция) се справи с Фабиен Марожан (Унгария) - 7:6(3), 6:2.

Французинът Адриан Манарино също продължава напред след успех над Томаш Махач (Чехия) с 6:3, 6:3, сънародникът му Юго Умбер се наложи над Колмън Уон (Хонконг) с 6:3, 6:4, а Жоао Фонсека (Бразилия) победи номер 17 Алехандро Давидович Фокина (Испания) с 6:7(4), 5:4 и отказ на Фокина.

Италианецът Лоренцо Сонего спечели срещу Зизу Берг (Белгия) с 6:3, 7:6(4), а сънародникът му и 15-и поставен Флавио Коболи отпадна след поражение от Теренс Атман (Франция) с 4:6, 6:3, 6:7(5).

