Яник Синер заяви, че е готов за защита на титлата си на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер заяви, че е взел правилното решение, като е избрал дълга почивка след триумфа си на "Уимбълдън", и че е готов да се бори на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати, където ще защитава титлата си.

23-годишният италианец загуби маратонски финал на Откритото първенство на Франция от Карлос Алкарас през юни, преди да си отмъсти на испанеца в Лондон миналия месец. така той си осигури четвъртата титла от Големия шлем и втора тпози сезон, в който той изтърпя кратко наказание за нарушение на антидопинговите правила.

Синер реши да даде приоритет на здравето си след успеха в британската столица и ще се завърне след близо едномесечно отсъствие, когато излезе на корта през уикенда в Синсинати, след като почива в първия кръг.

"Тялото и умът трябва да се възстановят и да разберат какво се е случило", каза Синър пред медиите в Охайо, обяснявайки графика си.

"Много съм щастлив, че си взех малко почивка, видях семейството, приятелите и важните хора около мен. В миналото понякога правех грешки, започвах твърде рано. Разговарях с целия щаб, опитвайки се да разбера кое е най-добро. Когато печелиш големи титли, това са много специални моменти и след това трябва да им се насладиш", добави италианецът, цитиран от агенция Ройтерс.

Синер носеше защитен ръкав на десния лакът, когато тренираше с Кристофър Юбанкс вчера, което предизвика опасения, че все още има проблем с контузията, получена по време на участието му на "Уимбълдън". Той обаче каза, че го използва, само защото му дава по-голяма стабилност.

"Лакътят е добър. Днес за първи път сложих ръкава, защото ми харесва усещането в него. Ударът с топката е малко по-стабилен и ми допадна още на "Уимбълдън". Трябваше да видя как е, когато е много горещо и влажно, защото е малко по-различно. Ще го взема предвид, но наистина обичам усещането за по-чист удар", коментира италианецът.

Турнирът в Синсинати е подготвителен преди Откритото първенство на САЩ, което се проведе от 23 август до 7 септември.