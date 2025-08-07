Подробно търсене

Яник Синер заяви, че е готов за защита на титлата си на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати

Ива Кръстева
Яник Синер заяви, че е готов за защита на титлата си на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати
Яник Синер заяви, че е готов за защита на титлата си на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати
снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Синсинати,  
07.08.2025 11:16
 (БТА)

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер заяви, че е взел правилното решение, като е избрал дълга почивка след триумфа си на "Уимбълдън", и че е готов да се бори на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати, където ще защитава титлата си.

23-годишният италианец загуби маратонски финал на Откритото първенство на Франция от Карлос Алкарас през юни, преди да си отмъсти на испанеца в Лондон миналия месец. така той си осигури четвъртата титла от Големия шлем и втора тпози сезон, в който той изтърпя кратко наказание за нарушение на антидопинговите правила.

Синер реши да даде приоритет на здравето си след успеха в британската столица и ще се завърне след близо едномесечно отсъствие, когато излезе на корта през уикенда в Синсинати, след като почива в първия кръг.

"Тялото и умът трябва да се възстановят и да разберат какво се е случило", каза Синър пред медиите в Охайо, обяснявайки графика си.

"Много съм щастлив, че си взех малко почивка, видях семейството, приятелите и важните хора около мен. В миналото понякога правех грешки, започвах твърде рано. Разговарях с целия щаб, опитвайки се да разбера кое е най-добро. Когато печелиш големи титли, това са много специални моменти и след това трябва да им се насладиш", добави италианецът, цитиран от агенция Ройтерс.

Синер носеше защитен ръкав на десния лакът, когато тренираше с Кристофър Юбанкс вчера, което предизвика опасения, че все още има проблем с контузията, получена по време на участието му на "Уимбълдън". Той обаче каза, че го използва, само защото му дава по-голяма стабилност.

"Лакътят е добър. Днес за първи път сложих ръкава, защото ми харесва усещането в него. Ударът с топката е малко по-стабилен и ми допадна още на "Уимбълдън". Трябваше да видя как е, когато е много горещо и влажно, защото е малко по-различно. Ще го взема предвид, но наистина обичам усещането за по-чист удар", коментира италианецът.

Турнирът в Синсинати е подготвителен преди Откритото първенство на САЩ, което се проведе от 23 август до 7 септември.

/ИК/

Свързани новини

28.07.2025 16:05

Яник Синер ще остане номер 1 в тениса поне до края на Откритото първенство на САЩ

Италианецът Яник Синер ще остане на върха на световния тенис в ранглистата на АТП поне до края на Откритото първенство на САЩ или той ще направи 65 седмици като най-добър, изчисли вестник "Гадзета дело Спорт". В момента Синер има 12030 точки,
23.07.2025 11:31

Яник Синер назначи отново в щаба си кондиционния треньор Умберто Ферара

Шампионът от "Уимбълдън" Яник Синер назначи отново фитнес треньора си Умберто Ферара с незабавен ефект, обяви италианският тенисист, цитиран от Ройтерс. Синер се раздели с Ферара и физиотерапевта Джакомо Налди миналата година заради разследването
17.07.2025 12:55

Синер за съперничеството си с Алкарас и сравнението с "Голямата тройка": "Всеки се нуждае от конкурент, който да го тласка напред"

Лидерът в класацията на АТП Яник Синер говори за сравнението на съперничеството си с испанеца Карлос Алкарас с "Голямата тройка“ - Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер. "Не мисля, че може да се сравнява. Те го правят от 15 години, ние

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:35 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация