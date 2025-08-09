Подробно търсене

19-годишният Лърнър Тиен стана най-младият американец, спечелил мач на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати от 2017-а насам

Ива Кръстева
19-годишният Лърнър Тиен стана най-младият американец, спечелил мач на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати от 2017-а насам
19-годишният Лърнър Тиен стана най-младият американец, спечелил мач на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати от 2017-а насам
снимка: Chris Young/The Canadian Press via AP
Синсинати,  
09.08.2025 10:39
 (БТА)

Една седмица след като стана най-младият американец, достигнал до четвъртия кръг на АТП Мастърс 1000 след Франсис Тиафо през 2017-а, 19-годишният Лърнър Тиен стана най-младият американец, спечелил мач в Синсинати след Тиафо през същия сезон.

След като постигна три победи миналата седмица в Торонто, Тиен се класира за втория кръг на турнира "Мастърс 1000" с награден фонд 9.193 милиона долара, след като победи с 6:3, 6:4 за 79 минути квалификанта Леандро Риди (Швейцария).

Така американецът си осигури среща с деветия поставен Андрей Рубльов (Русия).

"Мисля, че нещото, което правя добре, е, че се справям с мачовете си. Оставам хладнокръвен и не позволявам на някои неща, които се случват, да ме объркват. Това със сигурност е една от най-големите ми силни страни", каза бившият номер 4 в света за юноши относно бързата си адаптация при мъжете пред официалния сайт на АТП.

Американецът Райли Опелка също постигна победа - над Уго Делиен (Боливия) със 7:5, 7:6(3). Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) надделя над Матия Белучи (Италия) със 7:6(7), 7:6(5).

Испанецът Роберто Баутиста Агут спечели срещу Даниел Алтмайер (Германия) със 7:6(5), 7:6(1), Емилио Нава (САЩ) елиминира Борна Чорич (Хърватия) с 6:3, 7:5, а Камило Уго Карабели (Аржентина) елиминира Кей Нишикори (Япония) със 7:5, 6:3.

/ИК/

Свързани новини

07.08.2025 21:36

Жоао Фонсека спря серия от поражения с победа в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати

Бразилецът Жоао Фонсека спря серия от три поредни загуби в професионалния тенис тур, след като се наложи с 4:6, 6:2, 7:5 срещу китаеца Бу Юнчаокътъ в мач от първия кръг на турнира в Синсинати. Той е на ниво "Мастърс" 1000 и е с награден фонд 9.193
07.08.2025 11:16

Яник Синер заяви, че е готов за защита на титлата си на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати

Синер носеше защитен ръкав на десния лакът, когато тренираше с Кристофър Юбанкс вчера, което предизвика опасения, че все още има проблем с контузията, получена по време на участието му на "Уимбълдън". Той обаче каза, че го използва, само защото му дава по-голяма стабилност.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:05 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация