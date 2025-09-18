Олимпийците по науки от Международните олимпиади бяха наградени от министър-председателя и министъра на образованието

Днес в Министерски съвет по традиция се проведе церемония по връчване на грамотите на олимпийците и ръководителите по природни науки, които представят България на Международните олимпиади. Заслужените признания бяха връчени лично от министър-председателя Росен Желязков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Събитието е по инициатива на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Националните олимпийски отбори по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект тази година спечелиха от най-престижните състезания в света – Международните олимпиади по науки - 39 медала – 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. А от всички международни, европейски, младежки и балкански олимпиади по науки до сега за тази година са спечелени 89 медала.

През 2025 година от Международните олимпиади българските ученици спечелиха 8 златни медала:

· Най-добрият олимпиец за 2025 година е Веселин Маркович от МГ Варна, който спечели златен медал от Международната олимпиада по информатика в Боливия, при това се класира в топ 10 в света. Само 16 дни преди това той спечели сребърен медал от Международната по математика, която се проведе в Австралия. Тази година той за трети път поред участваше и в двата национални отбора - и по математика и по информатика, което е уникално постижение.

· Ванеса Калинкова - ППМГ, Бургас, - Златен медал и абсолютно първо място от Международната по лингвистика.

· Светослав Арабов - МГ, Варна – Златен медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика и бронзов медал от Международната олимпиада по физика.

· Никола Николов - АУБ, София - Златен медал и абсолютно второ място от Международната олимпиада по лингвистика.

· Александър Гатев – СМГ – Златен медал от Международната олимпиада по информатика.

· Дамян Иванов – СМГ – Златен медал от Международната олимпиада по химия

· Елена Йорданова – МГ Русе - златен медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика

· Петър Попов- ПМГ, Гоце Делчев – Златен медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.

Отборът по информатика направи блестящо представяне и олимпийците ни спечелиха 2 златни и 2 сребърни медала в Боливия. Успехът тази година е най-доброто българско представяне в историята на Международната олимпиада по информатика, като в отборното класиране сме на 4-то място в света, изпреварвайки САЩ и Япония.

· Веселин Маркович 12 клас, МГ, Варна златен

· Александър Гатев 12 клас, СМГ, София златен

· Андрей Стефанов 10 клас, ПЧМГ, София сребърен

· Борис Михов 12 клас, СМГ, София сребърен

· Илиян Йорданов ръководител

· Виктор Кожухаров ръководител

Олимпийците по астрономия и астрофизика също направиха най-силното представяне на България в историята на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. В Индия олимпийците ни спечелиха 3 златни и 1 сребърен медала и 1 почетна грамота.

· Светослав Арабов 9 клас, МГ, Варна златен

· Елена Йорданова 11 клас, МГ, Русе златен

· Петър Попов 11 клас, ПМГ, Гоце Делчев златен

· Лора Лукманова 12 клас, СМГ сребърен

· Атанас Митрев 11 клас, ЕГ, Кърджали ПГ

· Стефан Иванов ръководител

· Никола Каравасилев ръководител

Отборът по лингвистика в Китайско Тайпе също се представиха блестящо. На Международната олимпиада по лингвистика българските олимпийци спечелиха 2 златни медала с абсолютно първо и второ място, 2 сребърни и 2 бронзови медали, както и 2 почетни грамоти.

· Ванеса Калинкова 12 клас, ППМГ, Бургас златен

· Никола Николов 12 клас, Американски Университет, София златен

· Калина Иванова 11 клас, НПМГ, София сребърен

· Сирма Караджова 12 клас, СМГ, София сребърен

· Павел Василев 10 клас, МГ, Варна бронзов

· Иванимира Неделчева 10 клас, СМГ, София бронзов

· Михаил Бошов 11 клас, СМГ, София ПГ

· Аглая Анави 12 клас, СМГ, София ПГ

· Веселин Стамов СМГ ръководител

· Василена Лазарова СМГ ръководител

· Здравко Иванов СМГ ръководител

Най-добрите ни ученици по химия тази година постигнаха също впечатляващи резултати - 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала от Международната олимпиада по химия, която се проведе в Дубай.

· Дамян Иванов 10 клас, СМГ златен

· Виктор Ангелов 12 клас, СМГ сребърен

· Никола Нинков 11 клас, СМГ бронзов

· Теодор Кусев 11 клас, НПМГ бронзов

· доц. д-р Донка Ташева ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски“ ръководител

· проф. д-р Пенка Василева ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски“ ръководител

най-добрите български ученици по математика, които това лято представи България в Австралия на най-старата и престижна олимпиада по науки – Международната олимпиада по математика. Родните гимназисти спечелиха 3 сребърни и 3 бронзови медали.

· Ангел Христов 12 клас, ППМГ, Бургас сребърен

· Андрей Стефанов 10 клас, ПЧМГ сребърен

· Веселин Маркович 12 клас, МГ Варна сребърен

· Петко Лазаров 12 клас, ППМГ, Бургас бронзов

· Георги Николов 11 клас, СМГ бронзов

· Илия Василев 12 клас, ПЧМГ бронзов

· проф. Емил Колев ИМИ, БАН ръководител

· проф. Станислав Харизанов ИМИ, БАН ръководител

Отборът по география направи много силна Международна олимпиада и спечели 3 сребърни и 1 бронзов медала в Тайланд.

· Звездемир Пенев 11 клас, МГ, Варна сребърен

· Борис Донков 11 клас, НПМГ, София сребърен

· Николай Костадинов 12 клас, МГ, Варна сребърен

· Кристиан Петров 12 клас, ППМГ, Казанлък бронзов

· доц. д-р Димитър Желев ГГФ, СУ ръководител

· гл. ас. д-р Калоян Цветков ГГФ, СУ ръководител

Всички състезатели от националния отбор на България по биология също спечелиха медали от Международната олимпиада по биология, щоято тази година се проведе във Филипините. Биолозите ни спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медали.

· Димитър Оронов 11 клас, НПМГ сребърен

· Стоян Добрев 12 клас, НПМГ сребърен

· Мартин Замфиров 12 клас, НПМГ бронзов

· Боян Ценов 11 клас, НПМГ бронзов

· проф. д-р Албена Йорданова Медицински факултет, СУ ръководител

· гл. ас. д-р Радослав Александров Институт по Молекулярна биология, БАН ръководител

· Теодор Трифонов Институт по биоразнообразие, БАН ръководител

През лятото националният ни отбор спечелиха 4 бронзови медала и 1 почетна грамота от Международната олимпиада по физика във Франция.

· Христо Христов 11 клас, СМГ, София бронзов

· Илия Ников 12 клас, ПМГ, Велико Търново бронзов

· Александър Николов 11 клас, ПЧМГ, София бронзов

· Светослав Арабов 9 клас, МГ, Варна бронзов

· Петър Петров 12 клас, МГ, Варна ПГ

· Мирослав Абрашев СУ "Св. Кл. Охридски" ръководител

· Нено Тодоров СУ "Св. Кл. Охридски" ръководител

Най-младият български национален отбор по науки – отборът по изкуствен интелект. Най-добрите ни ученици тази година спечелиха 3 бронзови медала и 2 почетни грамоти на второто издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект, която се проведе в Китай. Както знаете – основател на олимпиадата е България през 2024 година.

· Рени Паскалева 12 клас, ПЧМГ бронзов

· Божидара Пухалева 11 клас, СМГ

· Велислав Джелепов 11 клас, МГ, Пловдив бронзов

· Марио Петков 11 клас, ПГЕХТ, Плевен бронзов

· Александър Славов 9 клас, МГ, Русе ПГ

· Адриана Георгиева 10 клас, СМГ

· Дамян Дочев 11 клас, 91 НЕГ, София

· Боян Вангелов 12 клас, МГ, Варна ПГ

· Йоан Саламбашев SUMMIT, СУ ръководител

· ас. Мелания Бербатова ФМИ, СУ ръководител

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Сдружение на олимпийските отбори по природни науки)