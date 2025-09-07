Силистренци отбелязаха тържествено 85 години от подписването на Крайовския договор

Силистренци отбелязаха тържествено днес 85 години от подписването на Крайовския договор, по силата на който Южна Добруджа е върната в пределите на България.

В знак на признание, граждани и представители на местната и държавна власт поднесоха венци и цветя пред паметната плоча, напомняща за събитието.

Пред БТА историкът Вера Милева – Илчева от местния Регионален исторически музей определи подписването на Крайовския договор като една от най-бляскавите победи на българската дипломация. По думите й той е признат от всички велики сили и дори след края на Втората световна война той остава неотменим.

„Според договора между кралство Румъния и царство България се разменят територии, като Южна Добруджа се връща към България в границите, определени през 1878 година. Освен това от страната ни трябва да си тръгнат и около 80 000 румънци, които са дошли по време на колонизацията на Южна Добруджа. В България се връщат малко над 68 000 души. Тези хора си тръгват от Румъния единствено с личните си вещи и стадата си. Тук те са овъзмездени със стопанствата на напусналите румънци. В договора е включено и едно плащане от страна на България към Румъния, което е на стойност 1 млрд. леи. Към тогавашният курс тези пари се равняват на около 100 млн. долара. По силата на договора над 7500 кв. км се връщат към България. По този начин територията на страна нараства с 93 км. морска граница и 75 км, по поречието на река Дунав, каза Вера Милева – Илчева.

Тя допълни, че след подписването на договора са определени 4 зони, в които поетапно навлизат българските административни власти и българските войски.

Паметната плоча в Силистра, посветена на връщането на Южна Добруджа в пределите на страната ни, е изградена благодарение на проф. Иван Гаврилов, дарител на училища и читалища в Силистренско, и на бизнесмена и общественик Тодор Тодоров.