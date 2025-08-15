Бог не иска от нас нищо друго, освен сърцата ни, каза пловдивският митрополит Николай пред миряните

Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейската света литургия за Успение на пресвета Богородица в катедралния храм „Успение Богородично” в Старинен Пловдив.

„По чудесен начин дойде на света Божията майка. И вие добре помните, че тя беше плодът на усърдната молитва на праведните й родители – Йоаким и Анна. Чуден беше нейният живот. Едва на тригодишна възраст тя беше посветена на Бога. И не само посветена, а доведена в дома Господен – Йерусалимския храм, където сама изкачи всичките му стъпала. Нещо повече – изкачи всички стъпала по една стълбица, която я отнесе и отведе по-високо от небесата, за да засияе със светлина по-силно от слънчевия блясък. И да се удостои, да чуе тя единствена измежду жените в целия свят: „Ето ти намери благодат у Господа и силата на Всевишния ще те осени. Благословена си ти между жените“. Чудно дойде света Богородица на света, но по чудесен начин си и отиде от този свят, без да го изостави“. С тези думи пловдивският митрополит Николай започна своето вдъхновено слово, в което говори за Успението на пресветата Богородица.

По думите му не е случайно, че толкова многолюдно хората са се стекли в храма днес: „Това не е късмет, нито стечение на обстоятелствата, каза той, а самата тя – небесната царица, защото ни обича“.

„Ние сме забързани в житейското море и тичаме през глава в ежедневието си по работа, по бизнес, суета. А сме деца. Като децата – малкото детенце като тича и лудува, и падне, и се удари коленцето – бърза да намери мама. И мама да го прегърне и целуне за да му мине болката. Това е света Богородица. Къде да идем ние възрастните, тичайки в пътя на живота, наранявайки душите си, изпонаранявайки сърцата си? Отиваме при нея, при Божията майка, за да възложим всичкото си опование на нея. И тя ни прегръща. И ни милва. И ни дава утеха“, каза митрополит Николай.

Той обърна внимание на това, което според него я е издигнало по-високо от всички, доближило я е до Бога и е причината тя да застане от дясно на престола на Божията слава – нейното смирение. „Ако ние трябва да празнуваме света Богородица и трябва да почитаме Божията майка, най-добре ще бъде да подражаваме. Ако ние придобием тази отдаденост на Бога, във живота ни ще бъде и в благо, и в бреме леко. Защото Бог не иска от нас нищо друго, освен сърцата ни“, каза той. Призова миряните да придобият смирение, каквото Божията майка е имала.

В съслужение с владиката бяха смолянският епископ Висарион – втори викарий, архимандрит Максим, архимандрит Петър, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия и председател на храма, ставрофронен свещеноиконом Деян Стоенчев - духовен надзорник, митрополитският протодякон Илиян Александров и други.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

В центъра на храма бе поставена Богородичната плащаница, изобразяваща Успението на Божията майка, светото eвангелие и светият кръст. Подобно на апостолите край смъртния одър на света Богородица, вярващите се събраха около плащаницата.

На светата литургия присъстваха командирът на Съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор Матеев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, командирът на Карловската бригада ген. Маргарит Михайлов, проф. Мария Орбецова – директор на Университетската болница по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев“, държавни и общински служители, общественици.

В празничния ден архипастирят на Пловдивска епархия ръкоположи свещенодякон Симеон за свещеник. „Отец Симеоне, Бог ти даде най-важното – Божествената благодат. От теб се иска вяра, надежда и любов. Иска се духовна разсъдливост. Защото ако човек няма духовна разсъдливост, ще пропиле и благодата“, каза пловдивският митрополит. Тържеството завърши с раздаване на нафора от новоръкоположения свещеник.