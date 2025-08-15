Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Бог не иска от нас нищо друго, освен сърцата ни, каза пловдивският митрополит Николай пред миряните
БТА, Пловдив (15 август 2025) Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейска света литургия в катедралния храм „Успение Богородично” по повод празника Успение на Пресвета Богородица.Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова (ПК)
Пловдив,  
15.08.2025 13:44
 (БТА)
Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейската света литургия за Успение на пресвета Богородица в катедралния храм „Успение Богородично” в Старинен Пловдив.

„По чудесен начин дойде на света Божията майка. И вие добре помните, че тя беше плодът на усърдната молитва на праведните й родители – Йоаким и Анна. Чуден беше нейният живот. Едва на тригодишна възраст тя беше посветена на Бога. И не само посветена, а доведена в дома Господен – Йерусалимския храм, където сама изкачи всичките му стъпала. Нещо повече – изкачи всички стъпала по една стълбица, която я отнесе и отведе по-високо от небесата, за да засияе със светлина по-силно от слънчевия блясък. И да се удостои, да чуе тя единствена измежду жените в целия свят: „Ето ти намери благодат у Господа и силата на Всевишния ще те осени. Благословена си ти между жените“. Чудно дойде света Богородица на света, но по чудесен начин си и отиде от този свят, без да го изостави“. С тези думи пловдивският митрополит Николай започна своето вдъхновено слово, в което говори за Успението на пресветата Богородица.

По думите му не е случайно, че толкова многолюдно хората са се стекли в храма днес: „Това не е късмет, нито стечение на обстоятелствата, каза той, а самата тя – небесната царица, защото ни обича“.

„Ние сме забързани в житейското море и тичаме през глава в ежедневието си по работа, по бизнес, суета. А сме деца. Като децата – малкото детенце като тича и лудува, и падне, и се удари коленцето – бърза да намери мама. И мама да го прегърне и целуне за да му мине болката. Това е света Богородица. Къде да идем ние възрастните, тичайки в пътя на живота, наранявайки душите си, изпонаранявайки сърцата си? Отиваме при нея, при Божията майка, за да възложим всичкото си опование на нея. И тя ни прегръща. И ни милва. И ни дава утеха“, каза митрополит Николай.

Той обърна внимание на това, което според него я е издигнало по-високо от всички, доближило я е до Бога и е причината тя да застане от дясно на престола на Божията слава – нейното смирение. „Ако ние трябва да празнуваме света Богородица и трябва да почитаме Божията майка, най-добре ще бъде да подражаваме. Ако ние придобием тази отдаденост на Бога, във живота ни ще бъде и в благо, и в бреме леко. Защото Бог не иска от нас нищо друго, освен сърцата ни“, каза той. Призова миряните да придобият смирение, каквото Божията майка е имала.

В съслужение с владиката бяха смолянският епископ Висарион – втори викарий, архимандрит Максим, архимандрит Петър, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия и председател на храма, ставрофронен свещеноиконом Деян Стоенчев - духовен надзорник, митрополитският протодякон Илиян Александров и други.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

В центъра на храма бе поставена Богородичната плащаница, изобразяваща Успението на Божията майка, светото eвангелие и светият кръст. Подобно на апостолите край смъртния одър на света Богородица, вярващите се събраха около плащаницата.

На светата литургия присъстваха командирът на Съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор Матеев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, командирът на Карловската бригада ген. Маргарит Михайлов, проф. Мария Орбецова – директор на Университетската болница по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев“, държавни и общински служители, общественици.

В празничния ден архипастирят на Пловдивска епархия ръкоположи свещенодякон Симеон за свещеник. „Отец Симеоне, Бог ти даде най-важното – Божествената благодат. От теб се иска вяра, надежда и любов. Иска се духовна разсъдливост. Защото ако човек няма духовна разсъдливост, ще пропиле и благодата“, каза пловдивският митрополит. Тържеството завърши с раздаване на нафора от новоръкоположения свещеник.

/ДД/

