Общо 57 свободни работни места са обявени в Бюрото по труда в Благоевград. Това съобщиха от Агенцията по заетостта.

На този етап в Дирекция „Бюро по труда – Благоевград“ преобладава търсенето на работници и служители със средно и по-ниско образование. Работните места са основно в сферата на търговията, шивашката промишленост и услугите.

Към момента няма работодатели, заявили потребност от търсене и наемане на висококвалифицирани служители или такива със специфични умения.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

Мярката „Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.