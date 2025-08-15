В Дирекция „Бюро по труда“ в Разград са обявени 135 свободни работни места, като най-търсени са учителите

Свободните работни места, обявени в Дирекция „Бюро по труда“ в Разград, са 135. С оглед предстоящото начало на учебната година най-търсени са учителите с висше образование по различни предмети, съобщи за БТА директорът на институцията Виолета Рангелова. Тя обясни, че продължават да се търсят електротехници, като обявените свободни работни места са девет. Според нея интерес представляват свободните работни места за техник компютърно програмиране, техник уеб сайт, инвестиционен консултант и счетоводители. Предизвикателство по думите ѝ са и обявените места за биолог, фармацевт магистър, помощник- фармацевт, медицинска сестра, стругар. Останалата част от свободните работни места са за готвачи, помощник готвачи, работник, кухня, като общият им брой е десет. Търсят се още петима машинни оператори, шофьори и други.

„Всеки един от нас – работодател или търсещо работа лице си задава въпроса какво е бъдещето на пазара на труда и мога ли аз да отговоря на изискванията утре. Тук разбира се е нашата роля на Бюрата по труда, като трудов посредник да насърчаваме заетостта от една страна, като подпомагаме търсещите работа с информация за обявените свободни работни места, с информация за програми и мерки, с психологическо подпомагане, професионална ориентиране. Така също с включване в обучение на възрастни и разбира се от друга страна да насърчаваме работодателите да обявяват свободни работни места, да заявяват потребностите си от обучение на вече наетите лица“, заяви Рангелова.

Тя отбеляза, че в близките дни Дирекция „Бюро по труда“ в Разград ще започне прием на заявки за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост или за обучение и заетост. Рангелова каза още, че управляваната от нея трудова институция ще обяви на информационното си табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта насърчителните мерки и финансовите средства, за които може да сключва договори с работодатели. По думите ѝ целта е насърчаване на работодателите да обявят свободни работни места за безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, а именно: на безработни над 55-годишна възраст, с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, родители (осиновители), с деца до четиригодишна възраст и продължително безработни.

„До изчерпване на финансовия ресурс, работодателите ще могат да кандидатстват и по Национална програма „Помощ за пенсиониране“. Екипът на Бюрото по труда в Разград ще съдейства при необходимост от допълнителна информация, указания и отговори на поставени въпроси“, допълни Виолета Рангелова.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

„Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.