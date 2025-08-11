Подробно търсене

Съветниците в Брегово ще обсъдят изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов (архив)
Брегово,  
11.08.2025 06:30
 (БТА)

Съветниците в Брегово ще обсъдят изпълнението на общинския бюджет към 30 юни. Докладът е внесен от кмета на общината в изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси. Това е посочено в проекта на дневен ред на заседанието на Общинския съвет на сайта на местната администрация.

Според публикуваната информация актуализираният план на бюджета към 30 юни е 13,760 млн. лева, като просрочените вземания са 148 хил. лева. Общината няма просрочени задължения. Съветниците ще разгледат още предложения за приемане на правилник за организацията и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги, както и промяна на състава му. Промяната се налага, защото един от членовете на съвета се е оттеглил поради здравословни причини. 

Заседанието е насрочено за 9:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет в Брегово. 

/МК/

