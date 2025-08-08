Подробно търсене

Потушени са 110 пожара в страната за последното денонощие

Биляна Иванова
Потушени са 110 пожара в страната за последното денонощие
Потушени са 110 пожара в страната за последното денонощие
Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев/Архив
София,  
08.08.2025 07:24
 (БТА)

Потушени са 110 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Екипите на пожарната са реагирали на 142 сигнала за произшествия. 

При пожарите за последните 24 часа няма загинали и пострадали. 

С материални щети са възникнали 23 пожара, от които шест в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 87 пожара, като от тях 50 са горели в сухи треви, горска постеля и храсти.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции. Три са били при катастрофи. 

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:31 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация