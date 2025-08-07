Близо 3500 пожара е имало през юли, което е с почти 20 % повече спрямо същия период през 2024 г., каза главен комисар Александър Джартов

Близо 3500 пожара е имало през юли, за същия период през 2024 г. пожарите са били 3000, увеличението е с почти 20 %, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов пред журналисти в село Йерусалимово, община Любимец.

Пожарът в района на Харманли и Любимец е ограничен по всички фронтове, но в периметъра му има активни огнища, каза по-рано днес директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов. Огънят вече е обхванал над 30 000 декара площи.

Това потвърди и Джартов, който предприе обиколка на засегнатите площи с директора на хасковската пожарна Митко Чакалов, директора на Областната дирекция на МВР Мирослав Христов и областния управител Стефка Здравкова. Имаме още много работа тука. Тя ще продължи най-вероятно и тази нощ, обобщи Джартов. По думите му продължава да се работи и по пожара в Пирин. За това денонощие пожарите в страната са под 50 на брой, допълни още той.

По думите му голяма част от тях започват да възникват след 11:00 часа, което е най-опасната част от денонощието, с най-високи температури. На въпрос за по-високи наказания за умишлени пожари Джартов отговори, че винаги трябва да има наказуемост, защото усещането за безнаказаност води до тежки пожари, които засягат и имотите на тези, които са ги предизвикали.