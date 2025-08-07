Подробно търсене

Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино. Снимка: Община Хасково
Хасково,  
07.08.2025 20:49
 (БТА)

Нов пожар избухна в следобедните часове днес в област Хасково - този път между селата Елена и Момино в община Хасково, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Пламъците вече навлизат в горски терен, а ситуацията се развива динамично. Горят смесена гора, сухи треви и храсти.

На място работят осем екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". В гасенето е включена и тежка верижна машина, която прокарва просеки с цел ограничаване на огъня и недопускане на разрастването му.

На мястото на огнището е заместник-кметът на Хасково Динко Тенев, съобщиха от пресцентъра на общината в отговор на запитване на БТА. Там е и целият наличен състав на Общинско лесничейство - Хасково и техника от общинското предприятие "Екопрогрес", която подпомага огнеборците. Няма опасност за населението в Елена и Момино, увериха от общината.

В същото време на територията на област Хасково и в момента продължава потушаването на големия пожар в общините Харманли и Любимец в западните склонове на Сакар планина, който гори от понеделник. Днес на място бе директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов

/ЛРМ/

Свързани новини

07.08.2025 15:13

Близо 3500 пожара е имало през юли, което е с почти 20 % повече спрямо същия период през 2024 г., каза главен комисар Александър Джартов

Близо 3500 пожара е имало през юли, за същия период през 2024 г. пожарите са били 3000, увеличението е с почти 20 % каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов пред журналисти в село Йерусалимово, община Любимец.
07.08.2025 07:49

Пожарът в района на Харманли и Любимец е ограничен по всички фронтове, но в периметъра му има активни огнища

Пожарът в района на Харманли и Любимец е ограничен по всички фронтове, но в периметъра му има активни огнища. Това съобщи директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов. Огънят вече е обхванал над 30 000 декара площи.
06.08.2025 19:28

Пожарът в Харманлийско навлезе и в община Любимец, където е обявено частично бедствено положение

Продължава пожарът в Харманлийско. Днес той навлезе и на нов фронт - на територията на община Любимец, в посока село Йерусалимово, въпреки работата на двата противопожарни самолета от Швеция и военен хеликоптер "Кугър". Това съобщи за БТА областният управител Стефка Здравкова. Кметът на Любимец Анастас Анастасов обяви частично бедствено положение за Йерусалимово.

