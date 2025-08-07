Пожарът в района на Харманли и Любимец е ограничен по всички фронтове, но в периметъра му има активни огнища. Това съобщи директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов. Огънят вече е обхванал над 30 000 декара площи.

Днес на терен са 17 екипа пожарникари. Към тях се присъединяват лесничеи и доброволци. Засега не се налага включване на летателна техника както вчера и завчера, но тя ще бъде повикана, ако се наложи, добави Чакалов. Приоритетно ще се работи на фронта към село Йерусалимово, община Любимец, където теренът е много пресечен, има дълбоки дерета без никакъв достъп и има опасност огънят отново да се разпространи, обясни още Чакалов. Той припомни, че пожарът е тръгнал от асфалтов път в землището на харманлийското село Коларово, но тепърва ще се търсят пъвоначалните причини за неговото възникване.

Няма никаква опасност за хората в близките населени места, увери областният управител на Хасково Стефка Здравкова. Не са засегнати стопански постройки. Здравкова коментира, че органите на МВР са се справили перфектно при вчерашното затваряне на магистрала "Марица" от пътен възел "Харманли" до пътен възел "Любимец" за осем часа заради пожара и пренасочването на трафика по стария път между двата града. Движението по аутобана бе възстановено в 20:00 часа снощи.

Продължава частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец. Областният управител Здравкова обясни, че обявяването на извънредна ситуацияя подпомага земеделските стопани при възстановяването на щетите след пожарите. Тя призова освен това да се направи всичко възможно да заработят противопожарните кули, които са с обхват 30 - 40 километра и установяват пожарите още в техния зародиш.

БТА припомня, че големият пожар в западните склонове на Сакар планина избухна в защитената местност Радинчево в понеделник около 15:00 часа. При разрастването му възникна опасност за харманлийското село Доситеево, при което областният управител Стефка Здравкова задейства системата BG-Alert за възможна евакуация на жителите. Вчера огънят прехвърли магистрала "Марица" и самата река и образува нов фронт към харманлийското село Бисер, който обаче снощи бе овладян.