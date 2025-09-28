Никушор Дан призова молдовците да гласуват на днешните парламентарни избори, които определи като "решаващи" за страната

Румънският президент Никушор Дан призова днес молдовците в Румъния да участват във вота на парламентарните избори в съседната страна, като добави, че това е "решаващ" и "исторически" ден за Република Молдова, предаде Аджерпрес.

"Това е много сериозен въпрос. Знаете, че политиците обикновено казват: вашият глас има значение, изборите са важни, но този път е наистина много, много важно. Това е решаващ ден за Република Молдова и призовавам всички бесараби (молдовци -бел.ред.) в Румъния - знаят къде са избирателните секции - да отидат и да гласуват. Наистина е много, много важно, бих казал дори, че това е исторически ден за Република Молдова", подчерта румънският президент.

Той отказа да прогнозира какъв ще бъде резултатът на вота, след като беше попитан каква смята, че ще бъде посоката на Молдова след днешните избори - дали ще продължи по европейския път или ще се доближи до Русия.

"Аз съм президент на Румъния, уважавам държавността на Република Молдова и не искам да се интерпретира по никакъв начин моето изявление, ясно е, че имам мнение. Единственото, което искам да кажа сега е: Много, много е важно хората да отидат да гласуват", подчерта отново Дан.

Гражданите на Република Молдова избират днес представителите в законодателния си орган на избори, описвани като ключови за европейския път на съседната страна, отбелязва Аджерпрес.

В Румъния са отворени 23 избирателни секции, където около 30 000 молдовски граждани могат да пуснат своят бюлетина.