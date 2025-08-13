Поврат в сектора на недвижимите имоти в Турция: инвестициите на турците в чужбина надминават тези на чужденците в Турция

Секторът на недвижимите имоти в Турция, смятан от експертите за едно от най-сигурните убежища на турската икономика, е на път да се промени. По данни, огласени от финансовия експерт Ирис Джибре пред вестник "Карар", инвестициите в покупка на недвижими имоти, направени от турски граждани в чужбина, в началото на 2025 година за първи път са надминали тези, направени от чужденци в Турция. Според експерта това представлява ”преломен момент в развитието на сектора“.

Графичните данни, публикувани във вестника, показват, че чуждестранните инвестиции в недвижими имоти в Турция намаляват рязко след пика през 2022 г. И обратно, турските инвестиции в недвижими имоти в чужбина, се увеличават драстично през последните две години, достигайки исторически рекорд. На графиката двете криви, обозначаващи съответно покупките на имоти от чужденци в Турция и инвестициите на турци в недвижими имоти в чужбина, се пресичат в първите месеци на 2025 г., илюстрирайки важен поврат: вече броят на турците, които купуват имоти в чужбина, надвишава броя на чужденците, които купуват имоти в Турция.

За тази историческа промяна се посочват няколко фундаментални причини. Прекомерно високите цени на жилищата в Турция, опасенията от обезценяването на турската лира на фона на високата инфлация и стремежът на местните инвеститори към по-висока доходност насочват гражданите към пазари в чужбина, които те считат за по-привлекателни, обясняват експертите. Специално Португалия, Гърция, Дубай и САЩ са хит в покупките на недвижими имоти от турски граждани.

Междувременно силно влияние оказва и спадът на интереса на чуждестранните инвеститори към Турция. Както глобалният икономически климат, така и икономическата несигурност, специфична за Турция, изглежда са намалили апетита за риск на чуждестранните инвеститори, посочват специалистите.

Според "Карар" тази тенденция носи важни сигнали за турската икономика. На първо място пренасочването на местен капитал в чужбина може да е сигнал за ерозия на доверието в инвестиционния климат на страната, посочва изданието.

"Дългогодишната реторика от типа "печелим чуждестранна валута, като продаваме жилища на чужденци" вече е заменена от реалността "гражданите инвестират чуждестранната си валута в жилища в чужбина", заключава турският вестник.