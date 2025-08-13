Резиденцията на румънската кралска фамилия в Букурещ е отворена за посетители до 7 септември

Дворецът Елизабета – резиденцията на румънската кралска фамилия в Букурещ – е отворен за посетители с екскурзоводски услуги всеки петък, събота и неделя до 7 септември. Работното му време е от 10:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. местно време. Билетът за деца, ученици, студенти и пенсионери е 20 леи (8 лв), докато този за възрастни – 40 леи (16 лв).

Построен само за една година, първоначално дворецът е бил частна резиденция на принцеса Елизабета, най-голямата дъщеря на крал Фердинанд и кралица Мария. По-късно в него се премества крал Михай. В една от стаите на горния етаж той е принуден да подпише своята абдикация на 30 декември 1947 г.

От 1997 г. дворецът се използва като единствена официална резиденция и дом на кралското семейство в Букурещ. Пазителят на короната принц Раду провежда голяма част от годишните си обществени дейности тук.

От 2001 г. до днес дворецът е бил домакин на стотици срещи на представители на румънския политически, културен, икономически, дипломатически и академичен живот и на такива от цял свят, на десетки записи за радио и телевизионни станции в цялата страна, на вечери, посветени на различни региони, на асоциации или проекти, както и на посещения на членове на кралските семейства на Европа.

Последният специален гост в резиденцията е настоящият крал на Обединеното кралство Чарлз Трети. Научаваме това от книгата за гости и автографи, разположена в една от залите.

Грифони пазят стълбището към мраморната зала. „Те са символ на кураж и сила и предпазват от лоши духове кралската фамилия“, разказва за БТА ескурзоводът в двореца. Тук са и някои от роклите на принцеса Маргарита – пазителката на румънската корона. В така наречената Голяма трапезария масата е аранжирана като за вечеря. За разлика от филмите и сериалите, тук всичко е по френски маниер, най-височайшите гости седят в средата, за по-добра социализация. Порцеланът е "Розентал", съдовете са докарани от Великобритания с Ориент експрес. Дървена врата отвежда към кухнята, а отгоре има икони – ролята им е да благославят храната преди да бъде сервирана.

В кабинета на крал Михай може да бъде видян столът му от коронацията на бившия крал на Обединеното кралство Джорж VI. В белия салон има портрет на крал Михай, направен само с цветовете на румънското знаме. В близост е и дървена маса, на която е подписан актът за независимост на Румъния от 1877 г.

Жителите и гостите на Букурещ, които решат да посетят двореца, ще имат възможност да видят отблизо и колекцията от народни носии на кралица Мария и кралица Елена, военни униформи на крал Михай I, кралски отличия и ордени, портрети на кралете и кралиците на Румъния от всички поколения.

Те могат да се разходят в градината на двореца, където има дървета, засадени от кралски особи и държавни глави, посещавали резиденцията от 2001 г. насам. Най-любопитните могат да разгледат и специална колекция от марки, които илюстрират важни моменти от историята, но са запечатали и страстта на крал Михай I към автомобилите и двигателите. Затова неслучайно в градината на двореца е изложен и ретро автомобил LaSalle, модел Серия 39-50 V8, произведен през 1939 г.