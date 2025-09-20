Подробно търсене

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по кораб, пренасящ наркотици и 3 души са били убити

Пламен Йотински
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
20.09.2025 03:25
 (БТА)

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че Вашингтон е нанесъл удар по кораб в "зоната на отговорност“ на Южното командване на САЩ, при което са били убити трима мъже на борда на кораба, за които Тръмп твърди, че са се занимавали с трафик на незаконни наркотици, предаде Ройтерс.

Пентагонът "нареди смъртоносна кинетична атака срещу кораб, свързан с определена терористична организация, извършваща трафик на наркотици в зоната на отговорност на на Южното командване на САЩ“, написа Тръмп в "Трут соушъл".

"Разследването потвърди, че корабът е трафикирал незаконни наркотици и е преминавал по известен маршрут за трафик на наркотици, за да отрови американци.“

Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) е военното командване на страната, което обхваща 31 държави в Южна и Централна Америка и Карибския басейн, пояснява Ройтерс.

През този месец САЩ нанесоха два удара срещу кораби, заподозрени в контрабанда на наркотици, които са тръгнали от Венецуела, припомня Асошиейтед прес.

/ПЙ/

