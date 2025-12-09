АНП: Педиатрите наблюдават тревожен ръст на затлъстяването сред децата в Нидерландия

Педиатрите наблюдават значителен ръст на броя на непълнолетните с (тежко) затлъстяване в Нидерландия. Близо 400 000 нидерландски деца са с наднормено тегло, а една четвърт от тях са със затлъстяване, предаде националната новинарска агенция АНП.

„Въпросът е колко още трябва да се влошат нещата, преди политиците да се намесят“, пита Лиси де Ридер, председател на Нидерландската педиатрична асоциация.

Нарастването на броя на непълнолетните със затлъстяване е довело до петкратно увеличение на употребата на лекарства за лечение на затлъстяване и до удвояване на списъците с чакащи. Педиатрите предупреждават, че затлъстяването причинява сериозни здравословни проблеми, като например омазняване на черния дроб, болки в ставите и диабет тип 2.

Нидерландската педиатрична асоциация и "Здравото поколение", съвместна група от здравни фондове, спешно призовават за политики за превенция. „Правителството има задължение да се грижи за здравето на гражданите, което може да изпълни чрез законодателство и разпоредби, например като направи здравословната храна по-достъпна или забрани рекламите на нездравословни храни и напитки, които са насочени към деца.“

