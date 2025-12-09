Подробно търсене

АНП: Педиатрите наблюдават тревожен ръст на затлъстяването сред децата в Нидерландия

Лина Йостен
АНП: Педиатрите наблюдават тревожен ръст на затлъстяването сред децата в Нидерландия
АНП: Педиатрите наблюдават тревожен ръст на затлъстяването сред децата в Нидерландия
Илюстративна снимка: АП/Kirsty Wigglesworth
Амерсфорт,  
09.12.2025 16:34
 (БТА)

Педиатрите наблюдават значителен ръст на броя на непълнолетните с (тежко) затлъстяване в Нидерландия. Близо 400 000 нидерландски деца са с наднормено тегло, а една четвърт от тях са със затлъстяване, предаде националната новинарска агенция АНП.

„Въпросът е колко още трябва да се влошат нещата, преди политиците да се намесят“, пита Лиси де Ридер, председател на Нидерландската педиатрична асоциация.

Нарастването на броя на непълнолетните със затлъстяване е довело до петкратно увеличение на употребата на лекарства за лечение на затлъстяване и до удвояване на списъците с чакащи. Педиатрите предупреждават, че затлъстяването причинява сериозни здравословни проблеми, като например омазняване на черния дроб, болки в ставите и диабет тип 2.

Нидерландската педиатрична асоциация и "Здравото поколение", съвместна група от здравни фондове, спешно призовават за политики за превенция. „Правителството има задължение да се грижи за здравето на гражданите, което може да изпълни чрез законодателство и разпоредби, например като направи здравословната храна по-достъпна или забрани рекламите на нездравословни храни и напитки, които са насочени към деца.“

(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)

/НС/

Свързани новини

02.12.2025 13:19

Употребата на смартфон в предпубертета води до затлъстяване, депресия и недоспиване, установи ново проучване

Употребата на смартфон от деца в предпубертета води до затлъстяване, депресия и недоспиване, предаде ЮПИ, позовавайки се на изследване на Американската академия по педиатрия. В рамките на изследването учените са разгледали 10 000 индивидуални
18.11.2025 20:12

Прекомерната консумация на свръхпреработени храни значително увеличава риска от преддиабет при младежите, установи ново проучване

Прекомерната консумация на свръхпреработени храни значително увеличава риска от преддиабет при младежите, съобщи „Сайънс дейли“, цитирайки ново проучване в САЩ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:51 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация