Брест и Лил завършиха наравно в голово шоу, Оливие Жиру записа рекорд

Отборите на Брест и Лил завършиха 3:3 на стадион „Франсис Ле Бле“ в първия си мач от новия сезон в Лига 1. В 11-ата минута Оливие Жиру откри резултата, като той ознаменува завръщането си във френския елит за първи път от сезон 2011/12. Така опитният нападател стана най-възрастният голмайстор в шампионатен мач в цялата история на Лил със своите 38 години и 121 дни, подобрявайки постижението на предишния рекордьор Жозе Фонте само с два дни.

В 26-ата минута Хакон Харалдсон удвои преднината на гостите. Брест успя да стигне до равенството 2:2 с попадения на Камори Думбия.

Лил отново излязоха напред в резултата в 66-ата минута, когато точен беше Нгал Айел Мукау. В 75-ата минута Жюлиен Льо Кардинал оформи крайното 3:3.



Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1: Брест – Лил – 3:3 по-късно днес: Оксер - Лориен Метц - Страсбург Анже - Париж ФК Нант - Пари Сен Жермен от събота: Ница - Тулуза 0:1 Ланс - Олимпик Лион 0:1 Монако - Льо Авър 3:1 от петък: Рен - Олимпик Марсилия 1:0