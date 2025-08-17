Подробно търсене

Брест и Лил завършиха наравно в голово шоу, Оливие Жиру записа рекорд

Боян Денчев
снимка: АР, Kyusung Gong
Брест,  
17.08.2025 18:39
 (БТА)

Отборите на Брест и Лил завършиха 3:3 на стадион „Франсис Ле Бле“ в първия си мач от новия сезон в Лига 1. В 11-ата минута Оливие Жиру откри резултата, като той ознаменува завръщането си във френския елит за първи път от сезон 2011/12. Така опитният нападател стана най-възрастният голмайстор в шампионатен мач в цялата история на Лил със своите 38 години и 121 дни, подобрявайки постижението на предишния рекордьор Жозе Фонте само с два дни.

В 26-ата минута Хакон Харалдсон удвои преднината на гостите. Брест успя да стигне до равенството 2:2 с попадения на Камори Думбия.

Лил отново излязоха напред в резултата в 66-ата минута, когато точен беше Нгал Айел Мукау. В 75-ата минута Жюлиен Льо Кардинал оформи крайното 3:3.


Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1:

Брест – Лил – 3:3

по-късно днес:
Оксер - Лориен
Метц - Страсбург
Анже - Париж ФК
Нант - Пари Сен Жермен

от събота:
Ница - Тулуза            0:1
Ланс - Олимпик Лион      0:1
Монако - Льо Авър        3:1

от петък:
Рен - Олимпик Марсилия   1:0

/БД/

Към 19:45 на 17.08.2025 Новините от днес

