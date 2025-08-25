Подробно търсене

С гол на Оливие Жиру в добавеното време Лил победи Монако в Лига 1

Кремена Младенова
С гол на Оливие Жиру в добавеното време Лил победи Монако в Лига 1
С гол на Оливие Жиру в добавеното време Лил победи Монако в Лига 1
снимка: Graham Hughes/The Canadian Press via AP
Лил,  
25.08.2025 08:14
 (БТА)

С гол на Оливие Жиру Лил победи Монако с 1:0 като домакин в среща от втория кръг на френската футболна Лига 1. За Лил успехът бе първи в шампионата, а тимът заема пето място във временното класиране с 4 точки. Отборът на Монако допусна първа загуба и се намира на осма позиция с 3 точки към момента.

Жиру се разписа в първата минута на добавеното време на срещата, а осем по-късно пропусна дузпа. 38-годишният французин отклони топката във вратата на гостите за 1:0 след центриране от Матиас Фернандес-Пардо.

Нападателят можеше да увеличи преднината на домакините в деветата минута на добавеното време, но стреля над напречната греда. Дузпата беше отсъдена за нарушение на Кристиан Мависа срещу Фернандес-Пардо.

Оливие Жиру се присъедини към Лил след разочароващ период в американския ФК Лос Анджелис и му бяха необходими само 11 минути, за да отбележи за първи път при завръщането си в Лига 1 при равенството 3:3 срещу Брест миналата седмица, пише агенция АП.

Жиру е водещият реализатор на националния тим на Франция с 57 гола и с "петлите" спечели Световното първенство през 2018 година.

Първенство на Франция по футбол, двубои от втория кръг в Лига 1:

Лил - Монако                1:0
Лориен - Рен                4:0
Тулуза - Брест              2:0
Страсбург - Нант            1:0
Льо Авър - Ланс             1:2

от събота:
Олимпик Лион - Мец          3:0
Олимпик Марсилия - ФК Париж 5:2
Ница - Оксер                3:1

от петък:
Пари Сен Жермен - Анже      1:0

/КМ/

Свързани новини

24.08.2025 20:17

Ланс, Тулуза и Страсбург записаха победи във втория кръг на френската Лига 1

Отборите на Ланс, Тулуза и Страсбург записаха победи във втория кръг на френската Лига 1. Ланс се наложи над Льо Авър в гостуването си с 2:1. Уесли Саид от дузпа и Раян Фофана дадоха надеждна преднина на "кърваво-златните" до 40-ата минута. В
24.08.2025 18:00

Лориен не показа милост срещу деветима от Рен

Отборът на Лориен записа първа победа за сезона във френската Лига 1. В мач от втория кръг "мерлузите" се наложиха с 4:0 над гостуващия Рен, който игра през почти целия мач с двама души по-малко
24.08.2025 08:07

Олимпик Лион постигна втора поредна победа във френската Лига 1

Олимпик Лион се наложи над Мец с 3:0 като домакин в двубой от втория кръг на френската Лига 1, записвайки първи домакински успех за сезона, след като успешно обжалва решението си за изпадане от местния футболен елит през миналия месец

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:31 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация