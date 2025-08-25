С гол на Оливие Жиру в добавеното време Лил победи Монако в Лига 1

С гол на Оливие Жиру Лил победи Монако с 1:0 като домакин в среща от втория кръг на френската футболна Лига 1. За Лил успехът бе първи в шампионата, а тимът заема пето място във временното класиране с 4 точки. Отборът на Монако допусна първа загуба и се намира на осма позиция с 3 точки към момента.

Жиру се разписа в първата минута на добавеното време на срещата, а осем по-късно пропусна дузпа. 38-годишният французин отклони топката във вратата на гостите за 1:0 след центриране от Матиас Фернандес-Пардо.

Нападателят можеше да увеличи преднината на домакините в деветата минута на добавеното време, но стреля над напречната греда. Дузпата беше отсъдена за нарушение на Кристиан Мависа срещу Фернандес-Пардо.

Оливие Жиру се присъедини към Лил след разочароващ период в американския ФК Лос Анджелис и му бяха необходими само 11 минути, за да отбележи за първи път при завръщането си в Лига 1 при равенството 3:3 срещу Брест миналата седмица, пише агенция АП.

Жиру е водещият реализатор на националния тим на Франция с 57 гола и с "петлите" спечели Световното първенство през 2018 година.

Първенство на Франция по футбол, двубои от втория кръг в Лига 1: Лил - Монако 1:0 Лориен - Рен 4:0 Тулуза - Брест 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Льо Авър - Ланс 1:2 от събота: Олимпик Лион - Мец 3:0 Олимпик Марсилия - ФК Париж 5:2 Ница - Оксер 3:1 от петък: Пари Сен Жермен - Анже 1:0