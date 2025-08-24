Олимпик Лион постигна втора поредна победа във френската Лига 1

Олимпик Лион се наложи над Мец с 3:0 като домакин в двубой от втория кръг на френската Лига 1, записвайки първи домакински успех за сезона, след като успешно обжалва решението си за изпадане от местния футболен елит през миналия месец.

Тимът от Лион оглави временното класиране с 6 точки от два мача, докато Мец допусна втора загуба и заема последното, 18-о място.

Седемкратният френски шампион беше изпратен във втора дивизия поради продължаващи финансови нередности и дългове, оценени на 175 милиона евро, но обжалва.

Новият президент на клуба Мишел Канг видя голове през първото полувреме на Малик Фофана и Корентен Толисо в рамките само на пет минути - в 25-ата и 30-ата, за да поведе Олимпик Лион с 2:0 до почивката.

Третото попадение бе дело на Адам Карабец в 83-ата минута, като това бе дебютен гол за 22-годишния чешки полузащитник след пристигането му от Спарта Прага.

През второто полувреме имаше и кратко прекъсване, тъй като със съобщение по аудиоуредбата и на големия екран на стадиона зрителите бяха предупредени за обидни скандирания.

Първенство на Франция по футбол, двубои от втория кръг в Лига 1: Олимпик Лион - Мец 3:0 Олимпик Марсилия - ФК Париж 5:2 Ница - Оксер 3:1 по-късно днес: Лориен - Рен Тулуза - Брест Страсбург - Нант Льо Авър - Ланс Лил - Монако от петък: Пари Сен Жермен - Анже 1:0