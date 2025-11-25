Как крайнодестният инфлуенсър Ник Фуентес предизвика вътрешен конфликт в Републиканската партия в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица отхвърли опасенията, предизвикани от неотдавнашното интервю на консервативния коментатор Тъкър Карлсън с известен с антисемитските си възгледи крайнодесен активист, което предизвика вътрешен конфликт в Републиканската партия, предаде Асошиейтед Прес.

Тръмп защити Карлсън, като заяви, че ако бившият водещ на "Фокс Нюз" иска да интервюира влиятелния крайнодесен инфлуенсър Ник Фуентес, чиито последователи смятат, че са борци за запазване на бялата, християнска идентичност на Америка, то "хората сами трябва да преценят".

Карлсън разговаря в приятелска атмосфера с Фуентес в своето онлайн предаване миналия месец и това предизвика остра полемика сред американските консерватори, коментира АП. Интервюто предизвика скандал във влиятелната консервативна организация Фондация "Херитидж" (Heritage Foundation), след като президентът на мозъчния тръст Кевин Робъртс защити Карлсън, но след това бе принуден да осъди възгледите на Фуентес под натиск от страна на служителите на фондацията, които масово изразиха възмущение от позицията на ръководителя си.

Кой е Ник Фуентес и защо предизвиква такава полемика сред американските консерватори, пита се в. "Нюйоркър". На пръв поглед той е просто последният от дълга поредица интернет демагози, които се опитват да тласнат Републиканската партия към по-крайни десни политически позиции, пише вестникът.

Фуентес не е част от партийна структура или от мозъчен тръст на републиканците и не би трябвало да има особено силно влияние върху консервативната политика в САЩ, коментира изданието. Той обаче представлява възгледите на една прослойка млади американски мъже, които досега са оставали встрани от вниманието на основните политически течения в Републиканската партия, коментира вестникът.

Пет дни в седмицата хиляди фенове се включват онлайн, за да гледат как Ник Фуентес разсъждава за опасностите от имиграцията на цветнокожи, феминизма и "организираните евреи", пише вестник "Гардиън". Обикновено облечен в тъмен костюм и вратовръзка, той изнася лекции пред своите крайнодесни последователи, известни като „Гройпъри“, относно това, което според него е недостатъчният радикализъм на Републиканската партия на Доналд Тръмп и относно това, което той описва като коварните действия на Държавата Израел и нейните американски поддръжници.

Фиксацията на Фуентес върху Израел обаче не се корени в опасения относно войната в Газа, а в неговото убеждение, че евреите са отговорни за повечето проблеми на обществото, посочва изданието. Двадесет и седем годишният Фуентес, който живее в щата Илинойс, нарича Адолф Хитлер "наистина готин, по дяволите" и се подиграва с Холокоста, като го сравнява с печене на бисквити.

Въпреки това – и въпреки че е казвал, че републиканският вицепрезидент Джей Ди Ванс е "расов предател", защото се е оженил за американка с индийски произход – през последните седмици популярността на Фуентес рязко се засили и той се трансформира от влиятелна фигура в периферията на американската десница до активист, за който мнозина смятат, че вече най-добре представлява възгледите на голяма част от младите поддръжници на Републиканската партия, коментира "Гардиън". Той даде интервюта за няколко големи медии в кратък период от време, като кулминацията беше приятелския двучасов разговор миналия месец в популярното онлайн токшоу на Карлсън. Двамата обсъдиха различни теми, включително общата си неприязън към християните, които подкрепят ционизма. Фуентес също така сподели, че е фен на Йосиф Сталин.

За приближените до ръководството на републиканците във Вашингтон дали някой републиканец осъжда, толерира или подкрепя Фуентес е индикатор за политическата посока, в която той смята, че партията трябва да поеме за президентските избори през 2028 г., посочва вестник "Таймс". „Преди просто го игнорирахме“, цитира вестникът думите на високопоставен републиканец. Това вече не изглежда да е възможно, отбелязва изданието.

Три седмици след излъчването на интервюто с Карлсън то все още предизвиква шокове сред американската десница, отбелязва „Таймс“. Миналия четвъртък вицепрезидентът Джей Ди Ванс намекна за вътрешнопартийните конфликти по време на интервю за десния сайт "Брайтбарт" (Breitbart). "Мисля, че тези дебати трябва да се случват. Те трябва да се водят в и подкасти, и в медиите", каза Ванс в отговор на въпрос относно разделенията в Републиканската партия.

Не всички съпартийци на Ванс обаче са толкова склонни да приемат възгледите на Фуентес, коментира вестникът. След интервюто му с Карлсън редица високопоставени републиканци излязоха с критики срещу инфлуенсъра. Тед Круз, републиканският сенатор от Тексас, заяви: "Аз избирам да застана на страната на Израел и избирам да застана на страната на Америка". Сенаторът от Южна Каролина Линдзи Греъм пък посочи: "Аз съм от крилото на Републиканската партия, което смята, че Хитлер не е готин".

"Ник Фуентес е много популярен в момента, защото мисля, че хората от дясното крило на партията търсят нови идеи, независимо дали те са добри или лоши. Президентът Тръмп подкрепи и сега изпълнява много идеи, за които републиканците говорят от 90-те години. Но в крайна сметка този успех се гради от десетилетия, а нетърпението, което социалните медии предизвикват у хората, води до желание за радикални нови идеи и концепции, които да бъдат приложени, независимо дали тези идеи са добри или не", смята най-младият милионер от сделки с криптовалута и голям дарител на средства за Републиканската партия Ерик Финман.

Други коментатори смятат, че Фуентес не е толкова важен, отбелязва "Таймс". "Фуентес има шумна, фанатична група от фенове, предимно недоволни млади мъже. Но по-голямата заплаха е Тъкър Карлсън, защото голяма част от десницата все още се отнася към него като към недосегаем. Фуентес е осъждан почти единодушно, но Тъкър избягва този контрол, въпреки че неговият мироглед е тревожно близък до този на Фуентес. Единствената разлика е, че той се въздържа от откровено расистките и сексистки изказвания на Фуентес. Отказът да признае и да осъди тези позиции представлява страхливост и съучастие", казва Джоел Грифит, който неотдавна се оттегли от Фондацията "Херитидж", където беше научен сътрудник по икономическа политика.

Следва да се отбележи обаче, че на изборите през 2024 г. именно силната подкрепа сред младите мъже помогна на Тръмп да спечели, посочва "Таймс". Макар че мнозина в Републиканската партия биха искали да не им се налага да се занимават с Фуентес, както той, така и неговите поддръжници, вероятно ще играят решаваща роля в бъдещето на партията, било то като се превърнат в причина за задълбочаване на вътрешнопартийните разделения, или като станат част от ядрото ѝ, която ще играе основна роля в избора на наследник на Тръмп, заключава изданието.