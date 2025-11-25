Подробно търсене

БФС пожела бързо възстановяване на Борислав Михайлов

Атанас Василев
Бившият президент на БФС Борислав Михайлов.Пресфото-БТА снимка: Христо Касабов (ПК)
София,  
25.11.2025 14:02
 (БТА)

Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов, се казва в специално изявление на централата по повод здравословното състояние на легендата на играта у нас.

"В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот. БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух", пишат още от БФС.

Борислав Михайлов – президент на БФС в продължение на 16 години, бивш член на изпълнителния комитет на УЕФА и на комисии на европейската футболна централа, е получил инсулт в неделя вечерта. Веднага е откаран в болница в София, където се полагат усилия за възстановяването му.

От семейството на легендарния вратар за момента пазят мълчание, а от болничното заведение обясниха, че състоянието му е стабилно, контактен е и в съзнание, като няма увреждания по тялото. Много бивши футболисти и организации вече изразиха моралната си подкрепа към капитана на най-успешния български назионален отбор по футбол в историята.

/АВ/

