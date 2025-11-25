Градската среда във Велико Търново е обогатена с над 920 храсти и многогодишни цветя, засадени са 200 нови дървета

Градската среда във Велико Търново е обогатена с над 920 храсти и многогодишни цветя, от началото на есента са засадени 200 нови дървета, съобщиха от общинската администрация.

Дърветата, храстите и многогодишните цветя са посадени в кварталите „Бузлуджа“, „Чолаковци“,„Света гора“ и на други обществени пространства.

Японска вишна, червенолистен шестил, кълбовиден шестил, кълбовиден ликвидамбър, кедър, чинар, липа, японски клен, индийски люляк и други видове са сред засадените фиданки.

На предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет администрацията ще запознае съветниците с намерението си да кандидатства за безвъзмездно финансиране по процедурата „Зелени мерки в градска среда“, чиято цел е да бъде подобрено качеството на въздуха в града. Максималният размер на безвъзмездната помощ е близо 3,5 милиона лева по програма „Околна среда“ (2021-2027 г.).

На 22 ноември близо 180 доброволци залесиха с над 10 000 фиданки изгорялата при пожара на 8 юли местност Гарга баир край Велико Търново и Арбанаси. Кампанията беше организирана от Община Велико Търново.