Олимпик (Лион) откри сезона във френската Лига 1 с победа като гост над Ланс

Отборът на Олимпик (Лион), който имаше бурно лято с изхвърляне в Лига 2 и връщане по съдебен път, започна новото първенство на Франция с успех с 1:0 като гост.

Eдинственото попадение в срещата от 1-ия кръг вкара Жорж Микаутадзе, разписал се в добавеното време на първата част, след като оползотвори подаване на Малик Фофана.

Срещата беше някакси по-специална за треньора на домакините Пиер Саж, който през 2023-а година като наставник на Лион гостува тук за дебюта си в Лига 1. Но днес късметът и силата беше на страната на бившия му отбор, който започна по-активно от самото начало.

Жорж Микаутадзе и в 13-ата и Корентен Толисо две минути след това създадоха първите две голови възможности за тима на Лион. До края на първата част надмощието беше поделено, но радостта беше за Лион, след като Фофана и грузинското крило направиха голова комбинация в добавеното време. Всъщност Ланс можеше да изравни в ответната атака, но вратарят Реми Дешан внимаваше и спаси опасен шут на Дейвер Мачадо.

Втората част не се отличаваше кой знае колко като сценарий, но най-чистото положение отново беше за Лион. В 75-ата минута Фофана пропиля светкавична контраатака и брилянтен пас от Корентен Толисо.

За домакините влизането на Флориан Товен в последния четвърт час на мача щеше да даде енергия на отбора на Ланс. Публиката на стадион Феликс Болеар се развълнува, но нямаше голова радост, въпреки много доброто включване на Товен.

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1: Ланс - Олимпик Лион 0:1 по-късно днес: Монако - Льо Авър Ница - Тулуза в неделя: Брест - Лил Оксер - Лориен Метц - Страсбург Анже - Париж ФК Нант - Пари Сен Жермен от петък: Рен - Олимпик Марсилия - 1:0