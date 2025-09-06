Подробно търсене

Бивш национал на Алжир се завръща в Олимпик Лион

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Francisco Seco
Лион,  
06.09.2025 16:04
 (БТА)

Бившият алжирски национал Рашид Гезал се завръща в Олимпик Лион, където прекара повече от десетилетие, с договор до юни 2026 година, съобщиха от клуба от Лига 1.

33-годишният Гезал се присъедини към академията на Лион през 2004-а на едва 12-годишна възраст и дебютира в представителния тим осем години по-късно. Той записа 119 мача за Лион, преди да напусне през 2017-а.

33-годишното крило се завръща в Олимпик Лион като свободен агент след една година в турския Ризеспор.

"Завръщането на Рашид Гезал надхвърля спортната страна на трансфера. Това е и лично и емоционално приключение, водено от споделено желание между играча и Олимпик Лион", се казва в изявление на тима, цитирано от Ройтерс.

Лион спечели и трите си мача от Лига 1 този сезон и продължава кампанията срещу Рен следващия уикенд. 

/ИК/

Свързани новини

16.08.2025 20:26

Олимпик (Лион) откри сезона във френската Лига 1 с победа като гост над Ланс

Отборът на Олимпик (Лион), който имаше бурно лято с изхвърляне в Лига 2 и връщане по съдебен път, започна новото първенство на Франция с успех с 1:0 като гост. Eдинственото попадение в срещата от 1-ия кръг вкара Жорж Микаутадзе, разписал се  в
24.07.2025 07:40

Олимпик Лион ще привлече сина на Клуиверт

Френският Олимпик Лион води преговори за привличането на защитника на Каса Пиа Рубен Клуиверт, съобщава "Екип". 24-годишният нидерландец е син на бившия национален нападател на Нидерландия Патрик Клуиверт и брат на нападателя на Борнемут Джъстин

