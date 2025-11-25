Влиза в сила осъдителна присъда за умишлено убийство на швейцарски гражданин, извършено в пернишкия комплекс „Делта Хил“ преди три години

Влиза в сила осъдителната присъда за умишлено убийство на швейцарски гражданин, извършено в пернишкия комплекс „Делта Хил“ преди три години. Това съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

Окръжна прокуратура – Перник е изпратила за изпълнение присъда, с която извършителят на престъплението е осъден на лишаване от свобода за срок от 20 години при строг режим на изтърпяване.

От прокуратурата припомнят, че продължително планираното убийство е било извършено на 11 август 2022 г. в дома на швейцарския гражданин в пернишкия жилищен комплекс „Делта Хил“, в с. Кладница. Жертвата е била обездвижена с електрошоково оръжие – тейзър, а след това е задушена с хлороформ.

Присъдата е потвърдена от две съдебни инстанции и е влязла в сила.