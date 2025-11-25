Подробно търсене

Украинската армия твърди, че е нанесла удар по руски нефтопреработвателен завод и терминал

Пламен Йотински
Украински войници демонстрират възможностите на дрон "Кракен" в района на Харков.. Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Киев,  
25.11.2025 13:52
 (БТА)
Украинските отбранителни сили, използвайки дронове "Барс" и крилати ракети "Нептун", успешно поразиха няколко руски стратегически цели, съобщи Укринформ, позовавайки се на Генералния щаб ва въоръжените сили на Украйна.

В рамките на намаляването на военно-икономическия и настъпателен потенциал на руските сили, в нощта срещу 25 ноември подразделения на Ракетните войски и артилерията, във взаимодействие със Силите за специални операции, Бреговите ракетни войски на ВМС и Силите за безпилотни системи, използвайки дронове "Барс" и крилати ракети "Нептун", успешно поразиха няколко стратегически цели на Руската федерация. 

В Таганрог, Ростовска област, са поразени самолеторемонтният завод "ТАНТК  Г. М. Бериев" и предприятието за производство на дронове "Молния" - "Атлант Аеро".

На територията на всяка от атакуваните цели са наблюдавани множество експлозии и значителни пожари. 

Освен това, подразделения на Силите за отбрана на Украйна успешно поразиха нефтения терминал Шесхарис в Новоросийск, както и нефтопреработвателната фабрика "Туапсе" в Краснодарския край.

По предварителна информация, в Новоросийск са били поразени съоръжения за товарене/разтоварване на нефт за танкери и пускова установка от системата за противовъздушна отбрана С-400, допълва Укринформ.

/ЛМ/

