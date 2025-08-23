Подробно търсене

Ница отбеляза три гола на Оксер в Лига 1

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Thibault Camus
Ница,  
23.08.2025 22:03
 (БТА)

Отборът на Ница победи Оксер с 3:1 в мач от втория кръг френската Лига 1.

Жереми Бога откри резултата още в третата минута, но Ласин Синайоко изравни за гостите след 20 минути игра. Пет минути по-късно Клеман Акпа си вкара автогол и отново даде преднина на тима от Южна Франция.

Задачата на Оксер стана много трудна в последната минута на първата част, когато Доновал Леон получи червен картон.

Ница стигна до 3:1 в 76-ата минута чрез Теремас Мофи. Това бе първи успех на Ница за сезона, тъй като в първия кръг отборът отстъпи на Тулуза с 0:1. Оксер започна с победа над Лориен, а сега допусна първо поражение. 

Първенство на Франция по футбол, двубои от втория кръг в Лига 1:

Олимпик Марсилия - ФК Париж 5:2
Ница - Оксер    3:1

по-късно днес:
Олимпик Лион - Метц

в неделя:
Лориен - Рен
Тулуза - Брест
Страсбург - Нант
Льо Авър - Ланс
Лил - Монако

от петък:
Пари Сен Жермен - Анже 1:0

/ХБ/

