Отборите на Ланс, Тулуза и Страсбург записаха победи във втория кръг на френската Лига 1.

Ланс се наложи над Льо Авър в гостуването си с 2:1. Уесли Саид от дузпа и Раян Фофана дадоха надеждна преднина на "кърваво-златните" до 40-ата минута. В добавеното време на първата част обаче Фоде Дукуре върна интригата с гол за Льо Авър. През втората част резултатът не се промени, като това бе първи успех на Ланс за първенство, а Льо Авър записа второ поредно поражение и е в зоната на изпадащите.

Тулуза надигра Брест с 2:0 в домакинството си. И двата гола за "виолетовите" отбеляза Франк Магри след почивката. Тулуза е с пълен актив от точки до момента и има само един гол по-лоша голова разлика от временния лидер Олимпик Лион. Брест е с една точка от първия мач.

Страсбург постигна миниламен успех над Нант с 1:0. Еманюел Емега вкара победното попадение за домакините десет минути преди края на редовното време на мача. Страсбург е с две поредни победи и е в Топ 4, "канарчетата" са с две загуби в дъното на подреждането.

Първенство на Франция по футбол, двубои от втория кръг в Лига 1:

Лориен - Рен 4:0 Тулуза - Брест 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Льо Авър - Ланс 1:2 по-късно днес: Лил - Монако от събота: Олимпик Лион - Мец 3:0 Олимпик Марсилия - ФК Париж 5:2 Ница - Оксер 3:1 от петък: Пари Сен Жермен - Анже 1:0