Христо Бонински
Ланс, Тулуза и Страсбург записаха победи във втория кръг на френската Лига 1
Снимка: AP Photo/Thibault Camus
Льо Авър,  
24.08.2025 20:17
 (БТА)

Отборите на Ланс, Тулуза и Страсбург записаха победи във втория кръг на френската Лига 1.

Ланс се наложи над Льо Авър в гостуването си с 2:1. Уесли Саид от дузпа и Раян Фофана дадоха надеждна преднина на "кърваво-златните" до 40-ата минута. В добавеното време на първата част обаче Фоде Дукуре върна интригата с гол за Льо Авър. През втората част резултатът не се промени, като това бе първи успех на Ланс за първенство, а Льо Авър записа второ поредно поражение и е в зоната на изпадащите.

Тулуза надигра Брест с 2:0 в домакинството си. И двата гола за "виолетовите" отбеляза Франк Магри след почивката. Тулуза е с пълен актив от точки до момента и има само един гол по-лоша голова разлика от временния лидер Олимпик Лион. Брест е с една точка от първия мач.

Страсбург постигна миниламен успех над Нант с 1:0. Еманюел Емега вкара победното попадение за домакините десет минути преди края на редовното време на мача. Страсбург е с две поредни победи и е в Топ 4, "канарчетата" са с две загуби в дъното на подреждането. 

Първенство на Франция по футбол, двубои от втория кръг в Лига 1:

Лориен - Рен                4:0
Тулуза - Брест              2:0        
Страсбург - Нант            1:0
Льо Авър - Ланс             1:2    

по-късно днес:
Лил - Монако

от събота:
Олимпик Лион - Мец          3:0
Олимпик Марсилия - ФК Париж 5:2
Ница - Оксер                3:1

от петък:
Пари Сен Жермен - Анже      1:0
 

/ХБ/

Към 21:14 на 24.08.2025 Новините от днес

