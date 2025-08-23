Фабиан Руис донесе победата на Пари Сен Жермен над Анже във френската Лига 1

Пари Сен Жермен се наложи над Анже с 1:0 като домакин в двубой от втория кръг на френската футболна Ла Лига. За парижани успехът бе втори пореден и те оглавяват временното класиране с 6 точки, докато Анже претърпя първо поражение и се намира на осма позиция с 3 точки в актива си.

Победният гол за домакините бе дело на Фабиан Руис в 50-ата минута, а през първото полувреме - 27-ата минута Усман Дембеле пропусна дузпа, стреляйки над напречната греда. Дузпата бе отсъдена за налужение на Мариус Куркул срещу Жоао Невеш.

Футболистите на Пари Сен Жермен не успяха да покажат най-добрата си форма, с която спечелиха пет големи трофея от началото на миналия сезон. Въпреки доминацията при владението на топката през цялото време на срещата, те се затрудниха да сътворят чисти голови положения и се нуждаеха от отличния завършващ удар на Руис пет минути след началото на второто полувреме, за да си осигурят трите точки на "Парк де Пренс".

След 20 минути игра се наложи и смяна на съдията, тъй като Хаким Бен Ел Хадж се контузи.

Малко по-късно Дезире Дуе спечели и след това пропиля пряк свободен удар от около 25 метра, а в 33-ата минута отново бе близо до попадение. Невеш, Ашраф Хакими и Витиня също пропуснаха шансове за парижани.

След гола ритъмът на Пари Сен Жермен се подобри, като Брадли Баркола пропиля друга възможност, а един от новите играчи на ПСЖ Гонсало Рамос също имаше шанс да реши мача.

Най-близо до втори гол беше отново Руис, като 12 минути преди края на двубоя топката се отби от гредата при негов удар, а в 86-ата минута той направи нов пропуск.

Първенство на Франция по футбол, двубои от втория кръг в Лига 1: Пари Сен Жермен - Анже 1:0 по-късно днес: Олимпик Марсилия - ФК Париж Ница - Оксер Олимпик Лион - Метц в неделя: Лориен - Рен Тулуза - Брест Страсбург - Нант Льо Авър - Ланс Лил - Монако