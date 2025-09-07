Подробно търсене

Пари Сен Жермен ще бъде без Усман Дембеле и Дезире Дуе повече от месец

Кремена Младенова
Дезире Дуе, снимка: AP Photo/Aurelien Morissard
Париж,  
07.09.2025 08:58
 (БТА)

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле ще отсъства от игра около шест седмици поради контузия в подколянното сухожилие, докато крилото Дезире Дуе ще бъде извън терените около четири седмици поради проблем с прасеца, съобщиха от френския клуб.

Двамата футболисти получиха контузиите при победата на националния отбор на Франция с 2:0 над Украйна в квалификационен мач за Световното първенство, игран в Полша в петък. Дуе беше заменен от Дембеле на полувремето, но 28-годишният футболист по-късно напусна терена, накуцвайки.

Дембеле, един от фаворитите за спечелването на "Златната топка" тази година, изигра ключова роля за парижани през миналия сезон, в който те спечелиха требъл. Нападателят отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции в 53 мача за Пари Сен Жермен във всички турнири.

"Усман Дембеле получи сериозна контузия на дясното подколянно сухожилие. Очаква се той да отсъства около шест седмици. Също така, Дезире Дуе получи травма - разтежение на десния прасец и ще отсъства около четири седмици", обясниха от френския тим.

Пари Сен Жермен ще бъде домакин на Ланс в следващия си двубой от Лига 1 на 14 септември, а три дни по-късно ще започне защитата на титлата си в Шампионската лига с мач срещу Аталанта.

Националният отбор на Франция приема Исландия в среща от група D на квалификациите за Мондиал 2026 във вторник. 

/КМ/

