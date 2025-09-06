В Пари Сен Жермен са недоволни от треньорския щаб на Франция заради контузията на Усман Дембеле

В Пари Сен Жермен са недоволни от треньорския щаб на френския национален отбор заради контузията на Усман Дембеле. Крилото на европейския клубен шампион влезе като резерва през второто полувреме на квалификационния мач за Мондиал 2026 срещу Украйна (2:0), но беше принуден да напусне терена в 81-ата минута поради проблем с бедрото на десния крак.

Вестник Екип пише, че от парижкия клуб са предупредили предварително лекарите на националния отбор на Франция за риска от контузия и са помолили Дембеле да не излиза на терена, защото се чувства уморен.

От треньорския щаб на "петлите", воден от Дидие Дешан, не са се вслушали в мнението на Пари Сен Жермен и сега нападателят ще напусне националния отбор, за да се подложи на ядрено-магнитен резонанс.

Преди седмица Усман Дембеле отбеляза два гола и направи асистенция в мача от Лига 1 на столичани срещу Тулуза, спечелен с 6:3 миналата седмица. Нападателят беше заменен в 70-ата минута заради дискомфорт в задната част на лявото бедро.