ПСЖ спечели убедително при визитата си на Тулуза

Шампионът Пари Сен Жермен спечели убедително с 6:3 при гостуването на Тулуза в мач от третия кръг на френската Лига 1.

Победата е трета поредна за парижани от началото на сезона и тимът на Луис Енрике е едноличен лидер във временното класиране с пълен актив от 9 точки.

ПСЖ стартира ударно и вкара четири гола през първата част чрез Жоао Невеш (7’, 14’), Брадли Баркола (9’) и Усман Дембеле (31’), който се разписа от дузпа.

До почивката домакините върнаха един гол чрез Чарли Кресуел (37’), а Касерес пропусна дузпа в добавеното време за Тулуза.

През второто полувреме Дембеле вкара нова дузпа, а Невеш оформи своя хеттрик в 78-а минута.

Тулуза се спаси донякъде от унижението и с два гола на Ян Г’боо (89’) и Алекси Воса (90’+1’) стигна до 3:6.



Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция:

Лориен - Лил - 1:7

Нант - Оксер - 1:0

Тулуза - ПСЖ - 3:6



в неделя:

Анже - Рен

Льо Авър - Ница

Монако - Страсбург

ФК Париж - Мец

Лион - Марсилия

от петък: Ланс - Брест - 3:1