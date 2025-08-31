ПСЖ спечели убедително при визитата си на Тулуза

site.btaПСЖ спечели убедително при визитата си на Тулуза
Шампионът Пари Сен Жермен спечели убедително с 6:3 при гостуването на Тулуза в мач от третия кръг на френската Лига 1.
Победата е трета поредна за парижани от началото на сезона и тимът на Луис Енрике е едноличен лидер във временното класиране с пълен актив от 9 точки.
ПСЖ стартира ударно и вкара четири гола през първата част чрез Жоао Невеш (7’, 14’), Брадли Баркола (9’) и Усман Дембеле (31’), който се разписа от дузпа.
До почивката домакините върнаха един гол чрез Чарли Кресуел (37’), а Касерес пропусна дузпа в добавеното време за Тулуза.
През второто полувреме Дембеле вкара нова дузпа, а Невеш оформи своя хеттрик в 78-а минута.
Тулуза се спаси донякъде от унижението и с два гола на Ян Г’боо (89’) и Алекси Воса (90’+1’) стигна до 3:6.
Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция:
Лориен - Лил - 1:7
Нант - Оксер - 1:0
Тулуза - ПСЖ - 3:6
в неделя:
Анже - Рен
Льо Авър - Ница
Монако - Страсбург
ФК Париж - Мец
Лион - Марсилия
от петък: Ланс - Брест - 3:1
/МД/
