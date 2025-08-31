Подробно търсене

ПСЖ спечели убедително при визитата си на Тулуза

Мирослав Димитров
ПСЖ спечели убедително при визитата си на Тулуза
ПСЖ спечели убедително при визитата си на Тулуза
AP Photo/Aurelien Morissard
Тулуза,  
31.08.2025 07:37
 (БТА)

Шампионът Пари Сен Жермен спечели убедително с 6:3 при гостуването на Тулуза в мач от третия кръг на френската Лига 1.  

Победата е трета поредна за парижани от началото на сезона и тимът на Луис Енрике е едноличен лидер във временното класиране с пълен актив от 9 точки.  

ПСЖ стартира ударно и вкара четири гола през първата част чрез Жоао Невеш (7’, 14’), Брадли Баркола (9’) и Усман Дембеле (31’), който се разписа от дузпа.  

До почивката домакините върнаха един гол чрез Чарли Кресуел (37’), а Касерес пропусна дузпа в добавеното време за Тулуза. 

През второто полувреме Дембеле вкара нова дузпа, а Невеш оформи своя хеттрик в 78-а минута. 

Тулуза се спаси донякъде от унижението и с два гола на Ян Г’боо (89’) и Алекси Воса (90’+1’) стигна до 3:6. 

 
Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция: 
Лориен - Лил - 1:7 
Нант - Оксер - 1:0 
Тулуза - ПСЖ - 3:6
 
в неделя: 
Анже - Рен 
Льо Авър - Ница 
Монако - Страсбург 
ФК Париж - Мец 
Лион - Марсилия  

от петък: Ланс - Брест - 3:1 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:48 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация