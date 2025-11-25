Градската градина в Свищов беше оцветена в оранжево в подкрепа на обществена кауза срещу всички форми на насилието

Община Свищов и "Инър Уийл клуб" - Свищов се обединиха в подкрепа на значима обществена кауза срещу всички форми на насилие.

Като представители на една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ООН, днес дамите от "Инър Уийл клуб", Свищов украсиха беседката в градската градина в центъра на града с оранжеви балони и постери. Активистките раздаваха рекламни брошури и проведоха срещи за информация и подкрепа, свързани с кампания, организирана по повод Международния ден за прекратяване на насилието срещу жени и момичета.

През ноември всяка година Интернешънъл Инър Уийл, международна организация създадена преди 101 години, с членове в над 100 страни, се включва в движението „Orange the world“ – Да оцветим света в оранжево, казаха за БТА от организацията и уточниха: Orange the World е кампания на ООН, която ежегодно започва на 25 ноември – Международния ден за прекратяване на насилието срещу жени и момичета, и приключва на 10 декември - Международния ден на правата на човека. Целта е да се повиши осведомеността сред населението, че насилието и половото неравенство по света не е спряло и че това е нарушение на правата на човека.

В подкрепа на тази инициатива се включи и Община Свищов, чиято административна сграда ще светне в оранжево тази вечер, а на 29 ноември дамите от клуба организират среща – разговор от 10:00 ч. в Аулата на Търговската гимназия с адв. Мариана Праматарова.