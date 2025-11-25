Подробно търсене

Депозитите на домакинствата нарастват с 12 млрд. лева за година до 98 млрд. лева към края на октомври, сочат данните на БНБ

Мартин Леков
Депозитите на домакинствата нарастват с 12 млрд. лева за година до 98 млрд. лева към края на октомври, сочат данните на БНБ
Депозитите на домакинствата нарастват с 12 млрд. лева за година до 98 млрд. лева към края на октомври, сочат данните на БНБ
Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов, архив
София,  
25.11.2025 13:56
 (БТА)

Депозитите на домакинствата в българската банкова система са нараснали с 13,8 на сто или близо 12 млрд. лева за година до общо 97,99 млрд. лева към края на месец октомври, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на миналата година размерът на депозитите възлизаше на 86,09 млрд. лева.

Депозитите на домакинствата се равняват на 44,6 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 50,31 млрд. лв. (22,9 процента от БВП) в края на октомври 2025 година. В сравнение със същия месец на 2024 г. те се увеличават с 10,7 на сто (12,9 на сто годишно повишение през септември 2025 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 31,3 на сто на годишна база през октомври 2025 година (18,8 на сто годишно увеличение през септември 2025 г.) и в края на месеца достигат 4,689 млрд. лв. (2,1 процента от БВП).

Като цяло депозитите на неправителствения сектор достигат 153,004 млрд. лв. (69,7 процента от БВП), като годишното им увеличение е 13,2 на сто.

/ВЙ/

Свързани новини

20.11.2025 17:16

Близо пет пъти е нараснало финансовото благосъстояние на домакинствата в ЦИЕ за последните 20 години, според проучване

Близо пет пъти е нараснало финансово благосъстояние на домакинствата на глава от населението в страните от Централна и Източна Европа през последните 20 години, докато в страни от Западна Европа като Германия, Италия и Австрия увеличението е
07.11.2025 13:10

Кредитите на домакинствата за суми над 1 млн. лева са нараснали с близо 63 на сто за година, сочат данните на БНБ

Банковите кредити на домакинствата у нас за суми, надхвърлящи 1 млн. лева, са нараснали с 63,3 на сто на годишна база до общо 472 броя към края на третото тримесечие на тази година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). За сравнение,
15.10.2025 11:10

Банкнотите в обращение са намалели до 4-годишно дъно, сочат данните на БНБ

Броят на банкнотите в обращение у нас е намалял до 4-годишно дъно, сочи справка на БТА в данните на Българската народна банка. Към края на месец септември тази година банкнотите в обращение възлизат на 533,69 млн. лева. За последно по-нисък брой е
23.09.2025 12:36

Депозитите на домакинствата у нас нарастват с близо 13 на сто на годишна база до 95,4 млрд. лева към края на август, според данните на БНБ

Депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 12,7 на сто на годишна база до 95,417 млрд. лева към края на месец август тази година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:15 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация