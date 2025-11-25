Депозитите на домакинствата нарастват с 12 млрд. лева за година до 98 млрд. лева към края на октомври, сочат данните на БНБ

Депозитите на домакинствата в българската банкова система са нараснали с 13,8 на сто или близо 12 млрд. лева за година до общо 97,99 млрд. лева към края на месец октомври, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на миналата година размерът на депозитите възлизаше на 86,09 млрд. лева.

Депозитите на домакинствата се равняват на 44,6 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 50,31 млрд. лв. (22,9 процента от БВП) в края на октомври 2025 година. В сравнение със същия месец на 2024 г. те се увеличават с 10,7 на сто (12,9 на сто годишно повишение през септември 2025 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 31,3 на сто на годишна база през октомври 2025 година (18,8 на сто годишно увеличение през септември 2025 г.) и в края на месеца достигат 4,689 млрд. лв. (2,1 процента от БВП).

Като цяло депозитите на неправителствения сектор достигат 153,004 млрд. лв. (69,7 процента от БВП), като годишното им увеличение е 13,2 на сто.