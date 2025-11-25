Българската телеграфна агенция предостави своя шрифт ЛИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в деня на патронния му празник

Българската телеграфна агенция (БТА) предостави днес своя шрифт ЛИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ след академичното тържество за патронния празник на висшето училище. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев и ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев подписаха договор за предоставяне на шрифта ЛИК.

На много символен ден - на празника на патрона на Софийския университет, БТА предоставя с официален договор на СУ шрифта ЛИК, каза Кирил Вълчев.

Радвам се, че сред нас е и представителят на Националната художествена академия, който заедно със свои колеги, работи по разработването на шрифта - доц. д-р Светлин Балездров. Той работи заедно с проф. Кристина Борисова, д-р Жаклина Жекова и с Николай Петрусенко. Голямата идея беше да направим шрифт на базата на онези букви, които са създадени от учениците на светите братя Кирил и Методий, а най-личният измежду тях е патронът на Софийския университет - св. Климент Охридски, добави генералният директор на БТА.

Той отбеляза, че шрифтът носи името на емблематичното списание ЛИК на БТА. Регистриран е в Патентното ведомство и беше представен за първи път на 127-ата годишнина на БТА, която беше на 16 февруари тази година. Агенцията предоставя шрифта за свободно ползване на всички публични институции на България в името на постигането на единен облик на страната ни, какъвто единен облик вече имаме в БТА, каза Кирил Вълчев.

Генералният директор на БТА отбеляза, че този шрифт вече се използва от Министерството на културата, от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, от Дипломатическия институт и от Държавния културен институт към министъра на външните работи, от Националния институт на правосъдието и от Университета за национално и световно стопанство. И се радвам, че към групата на тези престижни институции се присъединява и Софийският университет, добави Кирил Вълчев.

Той отбеляза, че БТА и Софийският университет имат старо партньорство, което обаче през последните четири години, след подписването на нарочен договор за сътрудничество се разви изключително много. „Ако за период от пет години сме имали, до 2020 г. включително, 634 публикации за СУ, след като подписахме договора през 2021 г. - за период от пет години, които още не са се изпълнили напълно, имаме 3929 публикации - или това е ръст от шест-седем пъти само в период от четири-пет години”, съобщи генералният директор на БТА.

Изключително съм благодарен за сътрудничеството с БТА. Благодарение на упоритата работа на екипа на БТА, дейността на Софийския университет стана много по-видима и много по-публична. Видя се, че освен наука и преподаване, в Софийския университет се случват и много важни обществени събития, и университетът успя да очертае своя важен профил за развитието на страната. Символно е и друго, че в 127-мата годишнина от създаването на БТА, в своята 137-ма годишнина Софийският университет подновява и разширява това партньорство. Надявам се в следващите години да зададем един много по-позитивен тон за развитието на България, защото в нея се случват и много добри неща, и трябва да им отделяме внимание, каза ректорът на СУ проф. Георги Вълчев.

Голяма част от тази важна за обществото ни дейност извършва БТА, която отвори достъпа до своите новини и репортажи, придоби един абсолютно съвременен, световен облик на новинарска агенция, вписваща се в хармоничното пространство на водещите световни агенции. Надявам се и наши възпитаници да продължават да се вливат в редиците на БТА, защото, като всяка модерна институция, тя има нужда от млади, вдъхновени хора, които да продължават нейните добри традиции и да ги доразвиват, изрази увереност проф. Георги Вълчев.

Ако мога да обобщя, то шрифтът ЛИК на БТА идва на своето място в университета, който носи името на св. Климент Охридски, каза Кирил Вълчев. Перифразирам едно негово изречение от похвалното му слово към св. Архангел Михаил. Той казва: „Когато всеки стои в своето звание и в установеното си място, тогава ще се наслаждава на неизказана светлина и на божествена красота. Като не допускат в себе си никаква горделивост и никаква злоба, всички трябва да имат един стремеж и едно желание - с благост да спазват мястото си, в което всеки от тях е определен да стои. Това се казва в “Похвално слово за свети архангел Михаил“ от свети Климент Охридски, поясни генералният директор на БТА.

Днес този шрифт се завръща в дома на първия български епископ на български език, каза ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев.

БТА представи своя шрифт ЛИК на 16 февруари 2025 г., в деня, в който отбеляза 127-ата годишнина от излизането на първия си бюлетин. Шрифтът е разработен от Националната художествена академия (НХА) с ректор проф. Георги Янков и екип под ръководството на доц. Светлин Балездров, в който участват проф. Кристина Борисова, д-р Жаклина Жекова и Николай Петрусенко.

Изискванията към проекта са били две - да се стъпи върху традицията на Кирило-Методиевите ученици, с включване на елементи от времето на създаването ѝ в Преславската книжовна школа през IX в., както и да се постигне максимална авторизация на шрифта.

Шрифтът ЛИК съчетава българските естетически стандарти и съвременните тенденции в света и Европейския съюз, в който благодарение на България кирилицата е третата използвана азбука, наред с латиницата и гръцката. Шрифтът носи наименованието на емблематичното списание на БТА за литература, изкуство и култура, издавано от националната информационна агенция на България от 1965 г. и след прекъсване възстановено с месечна периодичност през 2022 г.

До момента БТА е предоставила шрифта ЛИК на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, на Министерството на културата, на Националния институт на правосъдието, на Държавния културен институт, на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи и на Университета за национално и световно стопанство.

Както писа БТА по-рано днес, за тези 137 години Софийският университет „Св. Климент Охридски” успя да се превърне в истински дом за цяла плеяда забележителни учени и преподаватели, каза в словото си ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. д-р Георги Вълчев на академичното тържество за патронния празник на висшето училище.